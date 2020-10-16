В субботу, 17 октября, в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало - в 19:30 по Киеву.

Третья встреча Хосепа Гвардиолы и его бывшего помощника Микеля Артеты состоится в эту субботу. Сейчас счет между тренерами 1:1. В прошлом сезоне «Сити» со счетом 3:0 одержали домашнюю победу, но затем «Арсенал» взял реванш в полуфинале Кубка Англии (2:0).

К этому матчу команды подходят после паузы на игры сборных. А в чемпионате команды стартовали по-разному. «Горожане» непривычно занимают 14-е место. В последних матчах команда потерпела сокрушительное поражение от «Лестера» (2:5), а после чего не смогла обыграть «Лидс». У «Арсенала» ситуация гораздо лучше. «Канониры» одержали победы над «Фулхэмом», «Вест Хэмом» и «Шеффилдом», а также уступили «Ливерпулю» (1:3). Таким образом лондонцы вместе с группой команд имеют по 9 очков, находясь в топ-5 чемпионата.

«Сити» стартовал неудачно, поскольку много футболистов травмированы. В лазарете находятся главные форварды команды Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Вся нагрузка в атаке ложится на Рахима Стерлинга. Проблемы со здоровьем есть и у Кевина Де Брюйне. Несмотря на все эти проблемы, «горожане» должны играть убедительней, ведь у команды и так мощный состав.

«Арсенал» с приходом Микеля Артеты постепенно улучшает свою игру. В этом чемпионате команда хоть и не без проблем, но стабильно добывает очки. Недавно клуб совершил один из самых ключевых трансферов межсезонья, купив Томаса Парти. Хавбек должен усилить центральную ось лондонцев. Возможно уже в первой игре Парти дебютирует, ведь у «Арсенала» достаточно проблем. Травмированы Мустафи, Чемберс и Мартинелли. Также под вопросом участие Тирни, Мари и Нельсона.

«Манчестер Сити» фаворит этого противостояния. «Горожане» хорошо играют дома - 10 побед в последних 12-ти матчах на «Этихаде» в АПЛ. Тогда как «Арсенал» не лучшая выездная команда. Только три победы из 13-ти в выездных матчах. В последние года «Сити» находится на другом уровне, поэтому подопечные Пепа все чаще побеждают - четыре победы в последних четырех домашних матчах с «Арсеналом».

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Ляпорт, Диас, Уокер, Родри, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Силва, Стерлинг.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Луис, Магальеш, Джака, Парти, Себальос, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

17 октября, суббота