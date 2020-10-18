В рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Арсеналом».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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