ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Победа над Арсеналом очень нам поможет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:0) в поединке 5-го тура АПЛ.
Победу «горожанам» принес точный удар Стерлинга на 23-й минуте встречи.
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Источник — YouTube
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