ДЕШАМ: «Нельзя побеждать по щелчку пальцем потому, что мы чемпионы мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы своей команды над Хорватией (2:1) в матче четвертого тура Лиги А Лиги наций.
«Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть», — сказал Дешам.
После четырех туров Франция и Португалия лидируют в группе А3 с 10-ю набранными очками.
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Источник — УЕФА
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