ДЕШАМ: «Нельзя побеждать по щелчку пальцем потому, что мы чемпионы мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы своей команды над Хорватией (2:1) в матче четвертого тура Лиги А Лиги наций.

«Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть», — сказал Дешам.

После четырех туров Франция и Португалия лидируют в группе А3 с 10-ю набранными очками.