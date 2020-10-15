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14.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ДЕШАМ: «Нельзя побеждать по щелчку пальцем потому, что мы чемпионы мира»

Наставник сборной Франции высказался о непростой победе над Хорватией

  • 15.10.2020 07:02
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ДЕШАМ: «Нельзя побеждать по щелчку пальцем потому, что мы чемпионы мира»
© УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от победы своей команды над Хорватией (2:1) в матче четвертого тура Лиги А Лиги наций.

«Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть», — сказал Дешам.

После четырех туров Франция и Португалия лидируют в группе А3 с 10-ю набранными очками.

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Источник — УЕФА

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