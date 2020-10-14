Мбаппе решает. Франция победила Хорватию в ремейке финала ЧМ-2018

Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Хорватия проиграла Франции (1:2). Матч был ремейком финала ЧМ-2018.
Решающий гол забил Килиан Мбаппе на 79-й минуте.
Португалия без Криштиану Роналду, который инфицирован коронавирусом, нанесла разгромное поражение Швеции (3:0).
Лига наций. 4-й тур
Лига A. Группа 3
Хорватия – Франция – 1:2
Голы: Влашич, 65 – Гризманн, 8, Мбаппе, 79.
Португалия – Швеция – 3:0
Голы: Бруну Силва, 21, Диогу Жота, 44, 72.
Турнирная таблица Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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