14 октября в матче 4-го тура Лиги наций A Португалия переиграла Швецию (3:0).
Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Швеция – 3:0.
ГОЛ! 1:0. Бернарду Силва, 21 мин.
ГОЛ! 2:0. Диогу Жота, 44 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Диогу Жота, 72 мин.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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