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14.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

«Шашечные» попытаются переписать историю личных встреч с «трехцветными»

  • 13.10.2020 21:00
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Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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В среду, 14-го октября, в Загребе состоится поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА, а котором сборная Хорватии на стадионе «Максимир» примет национальную команду Франции.

Хорватия после трех туров занимает третье место в турнирной таблице группы A3, имея в активе три очка. В сентябре команда Златко Далич потерпела выездные поражения от Франции и Португалии, пропустив по четыре мяча. Причем если действующим чемпионам мира удалось забить в ответ два мяча, то чемпионам Европы и по совместительству первым в истории триумфаторам Лиги наций лишь один.

А в октябре «шашечные» в третьем туре на своем поле сумели обыграть Швецию (2:1) и тем самым сделали шаг к сохранению прописки в элитном дивизионе. Рассчитывать на первое место в группе и выход в плей-офф хорваты уже не могут, шансы на это совсем призрачные. Но вице-чемпионы мира постараются набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах турнира.

А вот сборная Франции имеет все шансы продолжить борьбу за победу в Лиге наций. Команда Дидье Дешама после трех туров набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице квартета, уступая Португалии лишь по дополнительным характеристикам. Кроме вышеупомянутой победы над Хорватией (4:2), французам также удалось увезти три балла из Швеции (1:0).

А вот воскресный поединок третьего с Португалией завершился безголевой ничьей (0:0). Наверное, все голы Гризманн, Мбаппе и компания забили в Киеве на НСК «Олимпийский» неделю назад, когда нанесли Украине историческое поражение 1:7 в товарищеском матче. Но тем интереснее будет наблюдать за борьбой за выход в плей-офф.

Статистика личных встреч на стороне сборной Франции. Французы еще ни разу не знали вкуса поражения в матчах против хорватов – 5 побед, еще дважды сыграли в ничью. Добавляет интереса к поединку и тот факт, что именно эти сборные сошлись в финале чемпионата мира-2018, тогда, напомним, хорваты уступили 2:4. Букмекеры в предстоящем матче больше верят в гостей, на их победу можно поставить с коэффициентом 2,09. Именно эту ставку и советуем рассмотреть.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович – Мельняк, Чалета-Цар, Ловрен, Уремович, Брозович, Влашич, Ковачич, Перишич, Крамарич, Ребич.

Франция: Льорис – Эрнандес, Ленгле, Упомекано, Канте, Нзонзи, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль, Бен Йеддер.

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14 октября, среда

Хорватия – Франция
Загреб. Стадион «Максимир». 21:45
ХОРВАТИЯ — ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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