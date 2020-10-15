Хорватия – Франция – 1:2. Мбаппе приносит победу. Видео голов и обзор матча

14 октября в матче 4-го тура Лиги наций A Хорватия проиграла Франции (1:2). Килиан Мбаппе принес победу гостям.
Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Франция – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Гризманн, 8 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Никола Влашич, 65 мин.
ГОЛ! 1:2. Килиан Мбаппе, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник — Sport.ua
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