КРАМАР: «Снял первую квартиру, захожу, а там флаг российский висит»

Экс-футболист о времени в Севастополе

  • 14.10.2020 16:12
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КРАМАР: «Снял первую квартиру, захожу, а там флаг российский висит»

Бывший футболист Антон Крамар, выступавший в Премьер-лиге за «Севастополь», в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о времени в Севастополе.

— В «Севастополе» были самые большие зарплаты в Первой лиге?
— Думаю, да. Мне кажется, там самые больше зарплаты были в истории всей Первой лиги.

— Говорили, что «Севастополь» - клуб Януковича. Видели его?
— Нет. Владельцем клуба официально был Вадим Новинский. Он иногда приезжал на тренировки. Думаю, остальные игроки также на уровне слухов что-то слышали. Но вживую Януковича в Севастополе никто не видел.

— Слышал, вы в Севастополе даже квартиру купили…
—Да, насобирал и решил вложить средства (улыбается). Потом где-то два года ее продавал. Жить я там точно не планировал после всего, что случилось. Но, слава Богу, продал.

— Во время аннексии Крыма вы находились в Севастополе?
— Да. Я тогда был в отпуске. Но уехал потом без приключений. Не знаю, как во всем Крыму, но в Севастополе много было людей, который спали и видели себя в России. Помню, снял первую квартиру, захожу, а там флаг российский висит.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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