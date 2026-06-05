Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.

В своей карьере за рубежом футболист успел поиграть за бельгийский Генк, итальянские Аталанту и Дженоа, а также французский Марсель.

Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Руслан Малиновский (не учитывались выступления за Шахтер-3 и Севастополь-2).

Количество матчей, сыгранных Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере

143 – Аталанта

135 – Генк

75 – Дженоа

59 – Заря

23 – Марсель

17 – Севастополь

Количество голов, забитых Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере

30 – Генк

30 – Аталанта

13 – Заря

10 – Дженоа

2 – Марсель

1 – Севастополь

Руслан Малиновский в составе сборных Украины