Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский
Трабзонспор стал пятым зарубежным клубом в карьере украинца
33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.
В своей карьере за рубежом футболист успел поиграть за бельгийский Генк, итальянские Аталанту и Дженоа, а также французский Марсель.
Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Руслан Малиновский (не учитывались выступления за Шахтер-3 и Севастополь-2).
Количество матчей, сыгранных Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере
- 143 – Аталанта
- 135 – Генк
- 75 – Дженоа
- 59 – Заря
- 23 – Марсель
- 17 – Севастополь
Количество голов, забитых Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере
- 30 – Генк
- 30 – Аталанта
- 13 – Заря
- 10 – Дженоа
- 2 – Марсель
- 1 – Севастополь
Руслан Малиновский в составе сборных Украины
- Сборная Украины – 70 матчей, 10 голов
- Сборная Украины U-21 – 19 матчей, 2 гола
- Сборная Украины U-19 – 8 матчей, 1 гол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Гнатышин – четвертая украинка, поднявшаяся на европейскую вершину
Артем рад возвращению Андрея в состав сборной