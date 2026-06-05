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05 июня 2026, 21:27 | Обновлено 05 июня 2026, 21:28
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Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский

Трабзонспор стал пятым зарубежным клубом в карьере украинца

05 июня 2026, 21:27 | Обновлено 05 июня 2026, 21:28
172
0
Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.

В своей карьере за рубежом футболист успел поиграть за бельгийский Генк, итальянские Аталанту и Дженоа, а также французский Марсель.

Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Руслан Малиновский (не учитывались выступления за Шахтер-3 и Севастополь-2).

Количество матчей, сыгранных Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере

  • 143 – Аталанта
  • 135 – Генк
  • 75 – Дженоа
  • 59 – Заря
  • 23 – Марсель
  • 17 – Севастополь

Количество голов, забитых Русланом Малиновским за разные клубы в своей карьере

  • 30 – Генк
  • 30 – Аталанта
  • 13 – Заря
  • 10 – Дженоа
  • 2 – Марсель
  • 1 – Севастополь

Руслан Малиновский в составе сборных Украины

  • Сборная Украины – 70 матчей, 10 голов
  • Сборная Украины U-21 – 19 матчей, 2 гола
  • Сборная Украины U-19 – 8 матчей, 1 гол
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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