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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 20:15 |
1210
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»

Руслану до сих пор трудно говорить о войне в родной стране

10 июня 2026, 20:15 |
1210
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МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих выступлениях за «Севастополь» в 2012–2013 годах.

«Сначала я играл за третью команду «Шахтера», затем переехал в Севастополь – город, который жил футболом, но находился на территории, которая впоследствии была оккупирована Россией. Нам пришлось оттуда бежать.

Мои родители, мой брат, вся моя семья и многие друзья остаются в Украине по сей день. Ситуация остается прежней: дроны, баллистические ракеты, сирены, которые звучат, когда что-то пролетает над городом... Можем ли мы перейти к более спокойной теме?» – сказал 33-летний полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.

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Руслан Малиновский российско-украинская война Севастополь
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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