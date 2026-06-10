МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих выступлениях за «Севастополь» в 2012–2013 годах.

«Сначала я играл за третью команду «Шахтера», затем переехал в Севастополь – город, который жил футболом, но находился на территории, которая впоследствии была оккупирована Россией. Нам пришлось оттуда бежать.

Мои родители, мой брат, вся моя семья и многие друзья остаются в Украине по сей день. Ситуация остается прежней: дроны, баллистические ракеты, сирены, которые звучат, когда что-то пролетает над городом... Можем ли мы перейти к более спокойной теме?» – сказал 33-летний полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.