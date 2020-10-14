КРАМАР: «Кононов всегда знал, где футболисты, как проводят свободное время»

Экс-игрок «Севастополя» – об известном тренере

  • 14.10.2020 15:40
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КРАМАР: «Кононов всегда знал, где футболисты, как проводят свободное время»
© Sport24. Олег Кононов

Бывший футболист Антон Крамар, выступавший в Премьер-лиге за «Севастополь», в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о тренере Олеге Кононове, который впоследствии тренировал многие известные клубы, том числе московский «Спартак».

«В «Севастополь» он пришел изначально как спортивный директор. У Кононова профессиональный подход ко всему – питанию, тренировкам, он знал, где футболисты, как проводят свободное время. Плюс он отличный мотиватор: не просто накачивал перед игрой, мол, давай, мы на тебя рассчитываем, а находил нужные слова. Он всегда солидно выглядел, общался очень интеллигентно. Неудивительно, что потом он работал на хорошем уровне», - сказал Крамар.

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Источник — Sport.ua

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