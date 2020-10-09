Петра КВИТОВА: «Не буду отдавать молодым свое место просто так»

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение в 1/2 финала Ролан Гаррос от американки Софии Кенин.

«Очевидно, погодные условия не были нормальными, я бы сказала. Было очень ветрено, из-за чего мне было тяжело играть. Я показала не совсем идеальный теннис. Но в любом случае, София здорово играла сегодня. Я старалась бороться за каждое очко, старалась оставаться в матче и ждала своего шанса, который оказался очень маленьким, но затем она обратно взяла своё. София очень хорошо двигалась. Это было ключевым моментом сегодня. Она заслужила эту победу. Она была лучше.

Конечно, выход в полуфинал для меня это уже победа. Я очень счастлива. В это время я могла сидеть дома и смотреть теннис, даже совсем не играть. Поэтому полуфинал Ролан Гаррос это для меня действительно очень особенный момент. Даже несмотря на болезненное поражение, которым оно и должно быть, я очень довольна своим результатом.

Готова ли я к матчам с молодыми теннисистками? Конечно! Я не буду отдавать им своё место просто так. Никто из нас этого делать не будет (улыбается). Я пока не собираюсь заканчивать карьеру. По правде говоря, это будет интересный финал. София здорово сегодня сыграла. Думаю, её можно считать фаворитом. И Ига проводит невероятный турнир. Она обыграла Симону и смогла продолжить свой путь дальше. Мне самой интересно, кто победит в финале.

Мои планы на остаток сезона и цели на следующий год? Сейчас очень тяжело что-то прогнозировать по поводу следующего года. В этом сезоне я заявлена в Остраве. Сейчас ситуация с коронавирусом в Чехии не очень хорошая, поэтому я буду следить, как всё происходит. В скором времени я определюсь, играть мне или нет. Конечно, в следующем году я хочу выступать на турнирах. Надеюсь, они будут проходить», – сказала Квитова.

Напомним, София Кенин сразится в финале с Игой Свёнтек из Польши.