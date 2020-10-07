Андерсон Пико выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы

Бразильский защитник «Металла» Андерсон Пико пропустит полтора-два месяца из-за травмы. У 31-летнего игрока диагностировано повреждение спины.

В ближайшее время Пико пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень повреждения, однако, по всей вероятности, игрок не поможет «Металлу» в оставшихся матчах 2020 года.

Напомним, во время своего дебютного матча за «Металл» с «Перемогой» (2:0) бразилец, на тот момент успевший открыть счет своим голам в харьковском клубе, испытал дискомфорт в области спины и был заменен на 31-й минуте игры.