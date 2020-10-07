Андерсон Пико выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы

Защитник «Металла» получил травму спины

  • 07.10.2020 21:39
  • 427 просмотров
  • 2 комментария
Андерсон Пико выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы
© ФК Металл. Андерсон Пико

Бразильский защитник «Металла» Андерсон Пико пропустит полтора-два месяца из-за травмы. У 31-летнего игрока диагностировано повреждение спины.

В ближайшее время Пико пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень повреждения, однако, по всей вероятности, игрок не поможет «Металлу» в оставшихся матчах 2020 года.

Напомним, во время своего дебютного матча за «Металл» с «Перемогой» (2:0) бразилец, на тот момент успевший открыть счет своим голам в харьковском клубе, испытал дискомфорт в области спины и был заменен на 31-й минуте игры.

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Источник — ФК Металл

(2 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 22:01
    0
    10 точно!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 07.10.2020 21:51
    0
    Зайва вага одна з причин. Скорішого одужання! А вагу всеж треба хоч кіло 5-10 скинути.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 22:01
    0
    10 точно!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 07.10.2020 21:51
    0
    Зайва вага одна з причин. Скорішого одужання! А вагу всеж треба хоч кіло 5-10 скинути.
    Ссылка
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