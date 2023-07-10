В ФИФА не поддержали Пико в тяжбе с Днепром-1
В Цюрихе не признали правопреемство клуба из Днепра
Спортивный клуб «Днепр-1» сообщил о том, что Дисциплинарный комитет ФИФА не признал его спортивным правопреемником футбольного клуба «Днепр».
На основании такого решения в Цюрихе решили закрыть дисциплинарное производство против СК «Днепр-1», которое было открытое по заявлению футболиста Андерсона да Сильвейра Рибейро, или – Андерсона Пико.
СК «Днепр-1», напомнил, что в феврале 2021 года аналогичное решение было принято и по похожему заявлению футболиста Джабы Канкавы.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предлагает «Ворскле» 1 миллион евро за полузащитника Тауланта Сефери.
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