Гендиректор Металлиста 1925: Сделаем всё от нас зависящее для выхода в УПЛ

В конце сентября состоялось собрание соучредителей ООО «Футбольный клуб «Металлист 1925» Харьков», на котором был утвержден ряд важных решений. В частности, отныне у клуба есть Генеральный директор уже без приставки «и.о.». Единогласным решением на эту должность был избран Ярослав Вдовенко – Гендиректор группы компаний «AES Group», многолетнего титульного спонсора «Металлиста 1925».

Представляя кандидата на эту должность, председатель Наблюдательного Совета Сергей Стороженко охарактеризовал Ярослава Вдовенко как честного, делового и целеустремленного человека, имеющего опыт в спорте и менеджменте. Ярослав Вдовенко в своей первой речи в новой должности доложил присутствующим о новом векторе развития клуба, главных задачах на текущий сезон и желании в будущем создать крепкую команду, основой которой будут воспитанники клубной детско-юношеской академии. В то же время он отметил, что детально изучил Стратегию развития клуба и понимает, что одной из главных и уникальных его особенностей является участие в деятельности ФК такой организации, как Клуб Болельщиков.

«Я пришёл работать и понимаю, что «Металлист 1925» – это клуб с традициями, поэтому хочется, чтобы он только крепчал и развивался. Есть много планов и идей, которые нужно как можно скорее воплотить в жизнь. Я и новая команда специалистов сделаем всё от нас зависящее, чтобы уже в этом сезоне осуществить мечту многих харьковчан и выйти в Премьер-лигу» – отметил Ярослав Вдовенко.

Он рассказал также о «перезагрузке» клубной детско-юношеской школы. Недавно новым руководителем ДЮФСШ был избран Роман Мельника, с именем которого руководство клуба как раз и связывает улучшение работы детской школы.

«Очень хочу, чтобы детская школа «Металлиста 1925» плодотворно работала и передавала качественных футболистов в главную команду клуба. В наших мечтах – создать такую команду, которая будет полностью состоять из воспитанников собственной академии. Работы много, но мы готовы к этим вызовам» – сказал Генеральный директор.

Харьковчанину Ярославу Вдовенко 47 лет. Он закончил ХНУ им. В. Н. Каразина. Женат, воспитывает двоих дочерей. Владеет английским и итальянским языками. Ранее Вдовенко работал на руководящих должностях во многих компаниях в разных сферах. С 2012 по 2014 годы в качестве Спортивного директора возглавлял харьковский хоккейный клуб «Динамо». С 2015-го занял должность Гендиректора группы компаний «AES Group».

Кстати, на собрании присутствовали и представители двух фирм, совсем недавно ставших соучредителями. Это ООО «Солар Солюшнс Юкрейн» и ООО «Борки Солар». Соучредители обсудили еще несколько вопросов текущей деятельности клуба и договорились следующее общее собрание провести в декабре месяце.