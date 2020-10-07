Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Жду, когда в сборную довызовут Славу Шевчука»

Футбольный эксперт отреагировал на включение в заявку сборной Украины на матч с Францией Шовковского

  • 07.10.2020 12:51
  • 2323 просмотра
  • 7 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Жду, когда в сборную довызовут Славу Шевчука»
© УАФ

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко, прокомментировал включение в заявку сборной Украины на матч с Францией 45-летнего Александра Шовковского.
 
«Жду не дождусь, когда в сборную довызовут Славу Шевчука», – написал Левченко в твиттере.
 
Напомним, Шевчук также является футбольным экспертом и работает вместе с Левченко.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.10.2020 14:14
    0
    Да все норм, корректно хайпанули немного. Периодически о себе напоминать не помешает для дополнительного внимания к игрокам сборной.
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 13:44
    0
    JV, 07.10.2020 13:22
    Ты не Жека
    Дружище ,это я просто унижать сколько меня можно ,я решил признаться всем что я гей,ты же меня понимаешь
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 07.10.2020 13:22
    +1
    jekafunny_, 07.10.2020 13:20
    Пусть ещё и Блохина,дружище как тебе Бущан ,я думаю он хорошо отстоит ,у меня даже фото его над кроватью весит он лучший не правда ли?
    Ты не Жека
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 13:20
    0
    Alex323, 07.10.2020 13:06
    Назвиздіти кожен може.
    Пусть ещё и Блохина,дружище как тебе Бущан ,я думаю он хорошо отстоит ,у меня даже фото его над кроватью весит он лучший не правда ли?
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 07.10.2020 13:06
    +2
    Назвиздіти кожен може.
    Ссылка
    Bandera
      Bandera, 07.10.2020 13:03
    +4
    Нехай слава попуститься.
    Йому до Шовковського, ой , як далеко.
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    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 13:00
    0
    Согласен, но почему только Шевчука ? Есть ещё Ребров, Лужный и далее по списку.
    Ссылка
    Bandera
      Bandera, 07.10.2020 13:03
    +4
    Нехай слава попуститься.
    Йому до Шовковського, ой , як далеко.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 07.10.2020 13:06
    +2
    Назвиздіти кожен може.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 07.10.2020 13:22
    +1
    jekafunny_, 07.10.2020 13:20
    Пусть ещё и Блохина,дружище как тебе Бущан ,я думаю он хорошо отстоит ,у меня даже фото его над кроватью весит он лучший не правда ли?
    Ты не Жека
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 07.10.2020 14:14
    0
    Да все норм, корректно хайпанули немного. Периодически о себе напоминать не помешает для дополнительного внимания к игрокам сборной.
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 13:44
    0
    JV, 07.10.2020 13:22
    Ты не Жека
    Дружище ,это я просто унижать сколько меня можно ,я решил признаться всем что я гей,ты же меня понимаешь
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 13:20
    0
    Alex323, 07.10.2020 13:06
    Назвиздіти кожен може.
    Пусть ещё и Блохина,дружище как тебе Бущан ,я думаю он хорошо отстоит ,у меня даже фото его над кроватью весит он лучший не правда ли?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.10.2020 13:00
    0
    Согласен, но почему только Шевчука ? Есть ещё Ребров, Лужный и далее по списку.
    Ссылка
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