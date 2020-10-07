Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Жду, когда в сборную довызовут Славу Шевчука»

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко, прокомментировал включение в заявку сборной Украины на матч с Францией 45-летнего Александра Шовковского.



«Жду не дождусь, когда в сборную довызовут Славу Шевчука», – написал Левченко в твиттере.



Напомним, Шевчук также является футбольным экспертом и работает вместе с Левченко.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.