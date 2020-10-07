Шовковский в составе! Заявка сборной Украины на матч с Францией

Наставник сборной Украины определился с заявкой на контрольный матч против Франции. В списке всего 21 игрок, в том числе 45-летний Александр Шовковский.
Легендарный для Украины кипер завершил карьеру в 2016 году и сейчас работает помощником тренера Андрея Шевченко. Регламент не запрещает подобные дозаявки, однако основным будет Георгий Бущан.
На официальном сайте УАФ подчеркнули, что Александр выйдет на поле только в том случае, если Бущан получит травму или его тест на коронавирус покажет позитивный результат.
Шовковский провел в составе сборной Украины 92 матча.
Из-за коронавируса не смогут сыграть вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.
Вратари: Бущан, Шовковский.
Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.
Хавбеки: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваев.
Форварды: Яремчук.
Матч состоится сегодня, начало в 22:10.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Ты хоть в туалет отходишь от компа, или под себя ходишь ?
про личную жизнь я даже спрашивать боюсь
точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
Шева: " При счете 0-3, на 70 минуте выходит Безус и делает дубль до 80 ой минуты"
Безус; "Прийдется 2 раза бежать аж до штрафной Франции..., ну ладно два так два, 2-3"
Шева "Шапаренко де Шовковский?!!"
Шапаренко "Чистит свои бутсы, я забыл мммммм...."
Шевченко "Я выхожу на 89 ой минуте и бегу в штрафную Франции, Миколенко точный пас через все поле, забиваю головой 3-3"
Миколенко "Надо силы поберечь до 89 мин ...."
Шевченко " На 90 мин выходит СаШо и берет пенальти высосаный арбитром из коментов лаптеголовых.."
Шовковский " Та пох хоть каждую из добавленых 5 мин арбитром"
Шевченко "4 раза зря бегал в свою штрафную, для чего ??!! СаШо всеравно не пропустит, ну их наф упаду лучше"
Арбитр "французы 4 пенальти не забили.....Шева упал .... - ааа была не была пеналь французам"
Шовковский забивая пенальти французам " Кхе, кхе вы шо не видели матч за суперкубок Украины 2004...."
За кадром фотографии:
95 -ая минута матча, финальный свисток, счет 4-3, Дешам уже переодетый в бутсах понимает что опоздал и со злости рвет волосы на голове Комана приговаривая "А не твой ли дедушка киевский динамовец Миша Коман стал обладателем Кубка СССР в 1954 году, забив победный мяч в ворота «Спартака»?!!!"
В это время за стадионом, в серенькой такой форме в полосочку, под дождем, соблюдая социальную дистанцию, стоит группа поддержки то ли латинос то ли славян припевая We are the champions. По такому случаю Денисов в прямом эфире делает перевод:
"Мы - чемпионы"
Я выполнял свой долг
Раз за разом,
Я понес наказание,
Но не совершил преступления.
А плохих ошибок
Я совершил несколько
Я получил свою долю песка, брошенного мне в лицо
Но я это преодолел
Мы победители, друзья мои
И мы будем бороться до конца
Мы чемпионы, мы победители
Неудачникам нет места, потому что мы чемпионы
Занавес
точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
Шева: " При счете 0-3, на 70 минуте выходит Безус и делает дубль до 80 ой минуты"
Безус; "Прийдется 2 раза бежать аж до штрафной Франции..., ну ладно два так два, 2-3"
Шева "Шапаренко де Шовковский?!!"
Шапаренко "Чистит свои бутсы, я забыл мммммм...."
Шевченко "Я выхожу на 89 ой минуте и бегу в штрафную Франции, Миколенко точный пас через все поле, забиваю головой 3-3"
Миколенко "Надо силы поберечь до 89 мин ...."
Шевченко " На 90 мин выходит СаШо и берет пенальти высосаный арбитром из коментов лаптеголовых.."
Шовковский " Та пох хоть каждую из добавленых 5 мин арбитром"
Шевченко "4 раза зря бегал в свою штрафную, для чего ??!! СаШо всеравно не пропустит, ну их наф упаду лучше"
Арбитр "французы 4 пенальти не забили.....Шева упал .... - ааа была не была пеналь французам"
Шовковский забивая пенальти французам " Кхе, кхе вы шо не видели матч за суперкубок Украины 2004...."
За кадром фотографии:
95 -ая минута матча, финальный свисток, счет 4-3, Дешам уже переодетый в бутсах понимает что опоздал и со злости рвет волосы на голове Комана приговаривая "А не твой ли дедушка киевский динамовец Миша Коман стал обладателем Кубка СССР в 1954 году, забив победный мяч в ворота «Спартака»?!!!"
В это время за стадионом, в серенькой такой форме в полосочку, под дождем, соблюдая социальную дистанцию, стоит группа поддержки то ли латинос то ли славян припевая We are the champions. По такому случаю Денисов в прямом эфире делает перевод:
"Мы - чемпионы"
Я выполнял свой долг
Раз за разом,
Я понес наказание,
Но не совершил преступления.
А плохих ошибок
Я совершил несколько
Я получил свою долю песка, брошенного мне в лицо
Но я это преодолел
Мы победители, друзья мои
И мы будем бороться до конца
Мы чемпионы, мы победители
Неудачникам нет места, потому что мы чемпионы
Занавес
так и знал что ты сольешься от разговора про футбол и перевдешь тему на свои заднеприводные фантазии
Александр Шовковский
«Прощальный матч? Хороший вопрос... Я так отвечу: если бы все зависело только от меня, я давно его провел бы», — написал Шовковский в комментариях на своей странице в сети Instagram.
А чем не повод?
Шева ! Выпускай СаШо!!!
Удачи нашим парням и главное чтобы все были здоровы !!!
Только бить ему придётся ногами.
Ты хоть в туалет отходишь от компа, или под себя ходишь ?
про личную жизнь я даже спрашивать боюсь
точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
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