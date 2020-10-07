Шовковский в составе! Заявка сборной Украины на матч с Францией

Наставник сборной Украины определился с заявкой на контрольный матч против Франции. В списке всего 21 игрок, в том числе 45-летний Александр Шовковский.

Легендарный для Украины кипер завершил карьеру в 2016 году и сейчас работает помощником тренера Андрея Шевченко. Регламент не запрещает подобные дозаявки, однако основным будет Георгий Бущан.

На официальном сайте УАФ подчеркнули, что Александр выйдет на поле только в том случае, если Бущан получит травму или его тест на коронавирус покажет позитивный результат.

Шовковский провел в составе сборной Украины 92 матча.

Из-за коронавируса не смогут сыграть вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Вратари: Бущан, Шовковский.

Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.

Хавбеки: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваев.

Форварды: Яремчук.

Матч состоится сегодня, начало в 22:10.