Шовковский в составе! Заявка сборной Украины на матч с Францией

В воротах альтернативы Бущану сейчас нет, но легенда будет в заявке

  • 07.10.2020 11:21
  • 12494 просмотра
  • 70 комментариев
Шовковский в составе! Заявка сборной Украины на матч с Францией
© uaf.ua

Наставник сборной Украины определился с заявкой на контрольный матч против Франции. В списке всего 21 игрок, в том числе 45-летний Александр Шовковский.

Легендарный для Украины кипер завершил карьеру в 2016 году и сейчас работает помощником тренера Андрея Шевченко. Регламент не запрещает подобные дозаявки, однако основным будет Георгий Бущан.

На официальном сайте УАФ подчеркнули, что Александр выйдет на поле только в том случае, если Бущан получит травму или его тест на коронавирус покажет позитивный результат.

Шовковский провел в составе сборной Украины 92 матча.

Из-за коронавируса не смогут сыграть вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Вратари: Бущан, Шовковский.

Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.

Хавбеки: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваев.

Форварды: Яремчук.

Матч состоится сегодня, начало в 22:10.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(46 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 12:56
    0
    Олександр Фурманов, 07.10.2020 12:43
    Шовковский в воротах сборной..... Большего идиотизма и придумать нельзя. Он в молодости вратарём не был, а сейчас что? Если это такие проводы,то ладно - право начинать игру без жребия дать французам, с центра гепнуть по воротам Шовковского и он в акробатическом прыжке (насколько позволит почтенный возраст) под бурные аплодисменты галантных французов (если их допустят на трибуны) бросится в ворота выгребать пропущенный мяч. А может лучше тренера вратарей Михайлова Михаила Леонидовича из киевского "Динамо" в сборную пригласить? Он постарше Шовковского, но вратарём действительно хорошим был. Ну где мозги у Шевченко? То что он никакой не тренер было понятно сразу. Но если уже заболели вратари,то пригласи хотя бы Евгения Волынца из "Колоса". Он действительно очень хороший вратарь, в отличии от этих дыр Пятова,Бущана,Бойко и т. д. В атаке,кстати, тоже в сборной нет ни одного нападающего. Так может Шевченко выйдет хоть на полчаса? Он тренер никакой, но нападающим в молодости очень хорошим был.
    Даун?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:54
    +2
    Олег Геюфеюк у тебя 27 аккаунтов + еще два моих дубляжа
    Ты хоть в туалет отходишь от компа, или под себя ходишь ?
    про личную жизнь я даже спрашивать боюсь
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 12:52
    0
    jekаfunny, 07.10.2020 12:50
    аахахахахха Олег Геюфеюк, когда у тебя закончатся символы для дубляжей моего ника , ты глянь там где твое мужское достоинство и честь запрятаны, в жопе у МАКСА 777 ё
    точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
    Нах ты клон создаёшь кротяра ,все знают что Жекафани это я, за Бущана только я
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 12:50
    0
    fifadinamo, 07.10.2020 12:49
    Фотка зачетная:
    Шева: " При счете 0-3, на 70 минуте выходит Безус и делает дубль до 80 ой минуты"
    Безус; "Прийдется 2 раза бежать аж до штрафной Франции..., ну ладно два так два, 2-3"
    Шева "Шапаренко де Шовковский?!!"
    Шапаренко "Чистит свои бутсы, я забыл мммммм...."
    Шевченко "Я выхожу на 89 ой минуте и бегу в штрафную Франции, Миколенко точный пас через все поле, забиваю головой 3-3"
    Миколенко "Надо силы поберечь до 89 мин ...."
    Шевченко " На 90 мин выходит СаШо и берет пенальти высосаный арбитром из коментов лаптеголовых.."
    Шовковский " Та пох хоть каждую из добавленых 5 мин арбитром"
    Шевченко "4 раза зря бегал в свою штрафную, для чего ??!! СаШо всеравно не пропустит, ну их наф упаду лучше"
    Арбитр "французы 4 пенальти не забили.....Шева упал .... - ааа была не была пеналь французам"
    Шовковский забивая пенальти французам " Кхе, кхе вы шо не видели матч за суперкубок Украины 2004...."
    За кадром фотографии:
    95 -ая минута матча, финальный свисток, счет 4-3, Дешам уже переодетый в бутсах понимает что опоздал и со злости рвет волосы на голове Комана приговаривая "А не твой ли дедушка киевский динамовец Миша Коман стал обладателем Кубка СССР в 1954 году, забив победный мяч в ворота «Спартака»?!!!"
    В это время за стадионом, в серенькой такой форме в полосочку, под дождем, соблюдая социальную дистанцию, стоит группа поддержки то ли латинос то ли славян припевая We are the champions. По такому случаю Денисов в прямом эфире делает перевод:
    "Мы - чемпионы"
    Я выполнял свой долг
    Раз за разом,
    Я понес наказание,
    Но не совершил преступления.
    А плохих ошибок
    Я совершил несколько
    Я получил свою долю песка, брошенного мне в лицо
    Но я это преодолел
    Мы победители, друзья мои
    И мы будем бороться до конца
    Мы чемпионы, мы победители
    Неудачникам нет места, потому что мы чемпионы
    Занавес
    Ты прав дружище,ну лучше Бущан отстоял весь матч ,я его так люблю что слов нет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:50
    +2
    аахахахахха Олег Геюфеюк, когда у тебя закончатся символы для дубляжей моего ника , ты глянь там где твое мужское достоинство и честь запрятаны, в жопе у МАКСА 777 ё
    точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 12:49
    -1
    digsum, 07.10.2020 12:47
    Я считаю, отличный состав. Нечего ныть и жаловаться! Удачи ребятам!
    Да ты прав,Бущан сегодня класс покажет.Если он не пропустит больше трёх ,я готов даже с.....оть у фанов шахтёра.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 07.10.2020 12:49
    -1
    Фотка зачетная:
    Шева: " При счете 0-3, на 70 минуте выходит Безус и делает дубль до 80 ой минуты"
    Безус; "Прийдется 2 раза бежать аж до штрафной Франции..., ну ладно два так два, 2-3"
    Шева "Шапаренко де Шовковский?!!"
    Шапаренко "Чистит свои бутсы, я забыл мммммм...."
    Шевченко "Я выхожу на 89 ой минуте и бегу в штрафную Франции, Миколенко точный пас через все поле, забиваю головой 3-3"
    Миколенко "Надо силы поберечь до 89 мин ...."
    Шевченко " На 90 мин выходит СаШо и берет пенальти высосаный арбитром из коментов лаптеголовых.."
    Шовковский " Та пох хоть каждую из добавленых 5 мин арбитром"
    Шевченко "4 раза зря бегал в свою штрафную, для чего ??!! СаШо всеравно не пропустит, ну их наф упаду лучше"
    Арбитр "французы 4 пенальти не забили.....Шева упал .... - ааа была не была пеналь французам"
    Шовковский забивая пенальти французам " Кхе, кхе вы шо не видели матч за суперкубок Украины 2004...."
    За кадром фотографии:
    95 -ая минута матча, финальный свисток, счет 4-3, Дешам уже переодетый в бутсах понимает что опоздал и со злости рвет волосы на голове Комана приговаривая "А не твой ли дедушка киевский динамовец Миша Коман стал обладателем Кубка СССР в 1954 году, забив победный мяч в ворота «Спартака»?!!!"
    В это время за стадионом, в серенькой такой форме в полосочку, под дождем, соблюдая социальную дистанцию, стоит группа поддержки то ли латинос то ли славян припевая We are the champions. По такому случаю Денисов в прямом эфире делает перевод:
    "Мы - чемпионы"
    Я выполнял свой долг
    Раз за разом,
    Я понес наказание,
    Но не совершил преступления.
    А плохих ошибок
    Я совершил несколько
    Я получил свою долю песка, брошенного мне в лицо
    Но я это преодолел
    Мы победители, друзья мои
    И мы будем бороться до конца
    Мы чемпионы, мы победители
    Неудачникам нет места, потому что мы чемпионы
    Занавес
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 12:47
    -2
    Mr.Budd, 07.10.2020 12:45
    Даёшь Реброва с Лужным. Ну и Шева должен выйти. Тряхнуть стариной с французами))
    Не только сашо я его с детства люблю,а Ребров Горловский нах он нужен
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.10.2020 12:47
    +1
    Я считаю, отличный состав. Нечего ныть и жаловаться! Удачи ребятам!
    Ссылка
    jekafunny_
    online
      jekafunny_, 07.10.2020 12:46
    -1
    Олександр Фурманов, 07.10.2020 12:43
    Шовковский в воротах сборной..... Большего идиотизма и придумать нельзя. Он в молодости вратарём не был, а сейчас что? Если это такие проводы,то ладно - право начинать игру без жребия дать французам, с центра гепнуть по воротам Шовковского и он в акробатическом прыжке (насколько позволит почтенный возраст) под бурные аплодисменты галантных французов (если их допустят на трибуны) бросится в ворота выгребать пропущенный мяч. А может лучше тренера вратарей Михайлова Михаила Леонидовича из киевского "Динамо" в сборную пригласить? Он постарше Шовковского, но вратарём действительно хорошим был. Ну где мозги у Шевченко? То что он никакой не тренер было понятно сразу. Но если уже заболели вратари,то пригласи хотя бы Евгения Волынца из "Колоса". Он действительно очень хороший вратарь, в отличии от этих дыр Пятова,Бущана,Бойко и т. д. В атаке,кстати, тоже в сборной нет ни одного нападающего. Так может Шевченко выйдет хоть на полчаса? Он тренер никакой, но нападающим в молодости очень хорошим был.
    Не пи.....зди кротяра,пусть выходит сашо я за него с детства болею.Даже фотка над кроватью его весит.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 07.10.2020 12:45
    -1
    Даёшь Реброва с Лужным. Ну и Шева должен выйти. Тряхнуть стариной с французами))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 12:44
    0
    Maks7777, 07.10.2020 12:42
    Да наверно от радости что бущан стоять будет на дырке,решил всем свою сущность гееюга Гейфани показать!!!
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 07.10.2020 12:43
    -5
    Шовковский в воротах сборной..... Большего идиотизма и придумать нельзя. Он в молодости вратарём не был, а сейчас что? Если это такие проводы,то ладно - право начинать игру без жребия дать французам, с центра гепнуть по воротам Шовковского и он в акробатическом прыжке (насколько позволит почтенный возраст) под бурные аплодисменты галантных французов (если их допустят на трибуны) бросится в ворота выгребать пропущенный мяч. А может лучше тренера вратарей Михайлова Михаила Леонидовича из киевского "Динамо" в сборную пригласить? Он постарше Шовковского, но вратарём действительно хорошим был. Ну где мозги у Шевченко? То что он никакой не тренер было понятно сразу. Но если уже заболели вратари,то пригласи хотя бы Евгения Волынца из "Колоса". Он действительно очень хороший вратарь, в отличии от этих дыр Пятова,Бущана,Бойко и т. д. В атаке,кстати, тоже в сборной нет ни одного нападающего. Так может Шевченко выйдет хоть на полчаса? Он тренер никакой, но нападающим в молодости очень хорошим был.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 12:42
    -2
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 12:38
    Сам с собой базарит умалишённый шизофреник голубой, а я виноват.
    Да наверно от радости что бущан стоять будет на дырке,решил всем свою сущность гееюга Гейфани показать!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:40
    -2
    Maks7777, 07.10.2020 12:39
    Честно жаль тебя !Я не буду унижать тебя больше,я буду петушить тебя Гейфани !!
    Петушить ты своего мужа будешь , Геюфеюка ну или он тебя
    так и знал что ты сольешься от разговора про футбол и перевдешь тему на свои заднеприводные фантазии
    Ссылка
    Ololololo
      Ololololo, 07.10.2020 12:40
    +3
    Maks7777, 07.10.2020 12:39
    Честно жаль тебя !Я не буду унижать тебя больше,я буду петушить тебя Гейфани !!
    Геи они такие, всегда жалкие.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:39
    -3
    Бедный Геюфеюк вообще порвался , не ну ты опасный парень , скажи , а идея что сайт пропускает одинаоквые ники - тебе пришла самому в голову, или подсказал любовник?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 07.10.2020 12:39
    -1
    jekаfunny, 07.10.2020 12:37
    Тимофеючка , ты прям хакер от Бога , три месяца терпела и только на третй месяц догадалась что можно создать дубликат моей страницы
    Честно жаль тебя !Я не буду унижать тебя больше,я буду петушить тебя Гейфани !!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.10.2020 12:38
    -2
    Сам с собой базарит умалишённый шизофреник голубой, а я виноват.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:37
    -3
    Олег Тимофеюк, 07.10.2020 12:35
    О, сам говорит, да я же говорю, это даже достойно уважения что он в этом открыто признался на сайте. Гей и гей.
    Тимофеючка , ты прям хакер от Бога , три месяца терпела и только на третй месяц догадалась что можно создать дубликат моей страницы
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 07.10.2020 11:31
    +24
    Надобыло шеву тоже себя дозаявить
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 07.10.2020 11:25
    +21
    О таком прощальном матче можно только мечтать
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.10.2020 11:29
    +16
    2019 год.
    Александр Шовковский
    «Прощальный матч? Хороший вопрос... Я так отвечу: если бы все зависело только от меня, я давно его провел бы», — написал Шовковский в комментариях на своей странице в сети Instagram.
    А чем не повод?
    Шева ! Выпускай СаШо!!!
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 07.10.2020 11:23
    +13
    Непоганий склад вийшов
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 07.10.2020 11:40
    +10
    Шева , будь человеком , выросли СаШо минут на 5-10 в конце матча !!! Это было бы по человечески - лучшего прощания со сборной и большим футболом придумать просто сложно !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.10.2020 11:39
    +10
    Так мож и Гусеву дадут доиграть и миле какому-то прощальный матч?
    Ссылка
    oleg petrun
      oleg petrun, 07.10.2020 11:58
    +8
    Шеву тоже на пару минут выпустить
    Ссылка
    volynfc
    online
      volynfc, 07.10.2020 11:27
    +7
    Філіпова можна було б покликати, Бельгія не далеко від Франції, але навіть з цього один склад можна пристойний виставити
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 11:47
    +6
    Саше реально надо дать сыграть хоть пару минут )
    Удачи нашим парням и главное чтобы все были здоровы !!!
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 07.10.2020 11:39
    +6
    Интересно будет глянуть на Шовковского в этом матче - все таки лучший вратарь за всю независимость Украины (и в данный момент нет ни единного вратаря в нашей стране кто играл бы на уровне легенды СБУ и Динамо Киев).
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 07.10.2020 11:37
    +6
    СаШо нужно выпустить на последние 5-10 минут! Шикарно !
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 12:06
    +5
    Где Леоненко, кто знает? Травмировался?
    Ссылка
    coba777
      coba777, 07.10.2020 11:45
    +5
    СаШо і тепер дасть фору багатьом молодим голкіперам.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 07.10.2020 12:16
    +4
    Сашо хорош!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 07.10.2020 11:55
    +4
    Vipfishman2, 07.10.2020 11:40
    Шева , будь человеком , выросли СаШо минут на 5-10 в конце матча !!! Это было бы по человечески - лучшего прощания со сборной и большим футболом придумать просто сложно !!!
    Думаю так и будет . Если не подкосит еще форс мажор в виде травмы Бущана. Это сродни мэра Киева мстящего Джошуа за меньшего. Классная новость, думаю просмотры матча увеличатся в разы, такая интрига . На таком фоне вынужденая замена Яремчука и выход Шевченко на поле станет бестселлером мирового футбола
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 11:46
    +4
    СаШо - новый сюжет для фильма Рокки .
    Только бить ему придётся ногами.
    Ссылка
    Ololololo
      Ololololo, 07.10.2020 12:40
    +3
    Maks7777, 07.10.2020 12:39
    Честно жаль тебя !Я не буду унижать тебя больше,я буду петушить тебя Гейфани !!
    Геи они такие, всегда жалкие.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 11:49
    +3
    Через годы это станет легендой. Международной. Только пропускать нельзя. Всего-то...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:54
    +2
    Олег Геюфеюк у тебя 27 аккаунтов + еще два моих дубляжа
    Ты хоть в туалет отходишь от компа, или под себя ходишь ?
    про личную жизнь я даже спрашивать боюсь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.10.2020 12:50
    +2
    аахахахахха Олег Геюфеюк, когда у тебя закончатся символы для дубляжей моего ника , ты глянь там где твое мужское достоинство и честь запрятаны, в жопе у МАКСА 777 ё
    точечку и тире оно в конце ставит , хакер доморощенный
    Ссылка
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