На Камп Ноу – без победителя. Барселона и Севилья сыграли вничью

В поединке 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.

Матч начался с активных действий севильцев. Уже на 4-й минуте едва не отправил мяч в ворота Окампос, который после навеса с фланга головой пробил выше цели. А вторая голевая ситуация у ворот «Барселоны» закончилась неприятностями для хозяев поля. После навеса Сусо и борьбы футболистов на линии вратарской мяч отскочил к Люку де Йонгу, и голландец мощным ударом отправил круглый снаряд по назначению. Впрочем, каталонцы ответили сразу. Заброс Месси на ход Альбе прервал Навас. Но мяч отскочил в направлении Коутиньо, который свой шанс реализовал.

После этого команды сбавили обороты. Каталонцы перешли на контроль мяча, а «нервионцы» сконцентрировались на быстрых контратаках. Мог стать автором взятия ворот Гризманн, который из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Запомнился и прострел Наваса, на который не откликнулись футболисты «Севильи». А под конец тайма напомнил о себе Месси, из правого угла штрафной гостей пробивший рядом с дальней штангой.

Во втором тайме голевых моментов было совсем немного. Едва не стали антигероями встречи Диего Карлос и Араухо, срезавшие мяч в сторону своих ворот. Защитник «Барселоны» и вовсе попал в перекладину. Серия замен не сильно повлияла на ход игры. Соперники не хотели рисковать, понимая возможную фатальность пропущенного гола. Только в концовке матча каталонцы основательно насели на штрафную «Севильи», пытаясь вырвать победу. Но счет не изменился, и финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Таким образом, «Севилья» не проиграла на «Камп Ноу» впервые с октября 2011-го года.

Чемпионат Испании. 5-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:1

Филиппе Коутиньо (10) – Люк де Йонг (8)

Миралем Пьянич (77) – Неманья Гудель (87)

«Барселона»: Нето, Жорди Альба (Серджино Дест, 75), Федерико Араухо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич, 75), Ансу Фати (Педро Лопес, 61), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 61), Лионель Месси

«Севилья»: Бону, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 84), Фернандо, Иван Ракитич (Неманья Гудель, 78), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 61), Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири, 62), Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес, 85)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА