Барселона – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча

В центральном поединке 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Барселона - Севилья
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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