Чемпионат Испании. 5-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:1

Филиппе Коутиньо (10) – Люк де Йонг (8)

Миралем Пьянич (77) – Неманья Гудель (87)

«Барселона»: Нето, Жорди Альба (Серджино Дест, 75), Федерико Араухо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич, 75), Ансу Фати (Педро Лопес, 61), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 61), Лионель Месси

Запас: Арнау Тенас, Игнасио Пенья, Сантьяго Рамос Минго, Карлес Аленья, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт, Конрад де ла Фуэнте, Усман Дембеле, Франсиску Тринкан

«Севилья»: Бону, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 84), Фернандо, Иван Ракитич (Неманья Гудель, 78), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 61), Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири, 62), Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес, 85)

Запас: Хави Диас, Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро, Серхи Гомес, Алехандро Посо, Оскар Родригес, Франко Васкес

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Месси от правого угла штрафной Севильи пробил выше ворот.

92 мин. ОПАСНО! Бону спас после удара Тринкана!

90 мин. Неудачная атака Севильи.

87 мин. Гудель грубо сыграл на фланге.

85 мин. Замены у Севильи. Вместо Хордана на поле вышел Торрес, а Л.де Йонга сменил Фернандес.

82 мин. МОМЕНТ! После прострела в центр штрафной защитник Севильи помешал пробить Френки де Йонгу!

81 мин. Игра идет в центре поля.

78 мин. Замена у Севильи. Вместо Ракитича вышел Гудель.

77 мин. Пьянич слишком агрессивно боролся против Мунира.

75 мин. Замены у Барселоны. Вместо Коутиньо вышел Пьянич, а получившего повреждение Альбу сменил Дест.

73 мин. После навеса с правого фланга Эн-Несири головой пробил выше ворот!

71 мин. Неудачная атака Севильи.

69 мин. После навеса с углового Кунде головой пробил неточно.

67 мин. Нето начал дриблинговать в соей штрафной и едва не потерял мяч!

64 мин. МОМЕЕЕНТ! После прострела во вратарскую Барселоны Араухо срезал мяч в перекладину!!!

61 мин. Замены у Севильи. Вместо Сусо вышел Эль-Хаддади, а Окампоса сменил Эн-Несири.

61 мин. Замены у Барселоны. Вместо Фати вышел Педро Лопес, а Гризманна заменил Тринкан.

59 мин. После навеса в штрафную Севильи Карлос едва не срезал мяч в свои ворота!

54 мин. Хордан из-за пределов штрафной пробил неточно.

52 мин. Каталонцы контролируют мяч.

49 мин. Гризманн справа ворвался в штрафную Севильи, но немного отпустил мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. ОПАСНО! Месси справа вошел в штрафную, качнул Акунью и не попал в дальний угол!

41 мин. Неудачная атака Севильи.

38 мин. Хозяева поля больше владеют мячом в эти минуты.

36 мин. Каталонцы контролируют мяч.

33 мин. Фати слева ворвался в штрафную Севильи, и защитник корпусом оттеснил его от мяча.

31 мин. По угловым - 2:2.

29 мин. Фати из-за пределов штрафной пробил в руки Бону.

26 мин. Неудачная атака Барселоны.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Фати вывел Гризманна на ударную позицию в штрафной, и француз пробил рядом со штангой!

19 мин. Опасно! Сусо сделал передачу в правый угол штрафной Барсы на ход Навасу, прострел которого никто не замкнул!

18 мин. Альба из центра поля едва не перебросил Бону, но голкипер перевел мяч на угловой!

16 мин. Каталонцы контролируют мяч.

13 мин. Игра идет в центре поля.

10 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Месси сделал заброс в штрафную Севильи на ход Альбе, а Навас неудачно скинул мяч на Коутиньо, который нанес точный удар!

8 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После розыгрыша углового Сусо навесил с левого фланга, и мяч отскочил в центр штрафной под удар де Йонгу, который расстрелял ворота!

6 мин. Роберто накрыл удар Окампоса от левого угла штрафной Барселоны.

4 мин. ОПАСНО! Сусо навесил с левого фланга, и Окампос с линии вратарской пробил выше ворот!

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Каталонцы поочередно разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту (3:0), а «красно-белые» обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0). Последний раз «Севилья» обыгрывала «Барселону» пять лет назад: 3 октября 2015-го «нервионцы» одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Напомним, что «блаугранас» после недавней жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов оказались в одном квартете с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».