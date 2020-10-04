5-й тур
Барселона
1:1
Севилья
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Севилья – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 5-го тура чемпионата Испании

  • 04.10.2020 21:58
  • 4929 просмотров
  • 15 комментариев
Барселона – Севилья – 1:1. Текстовая трансляция матча
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Чемпионат Испании. 5-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:1

Филиппе Коутиньо (10) – Люк де Йонг (8)

Миралем Пьянич (77) – Неманья Гудель (87)

«Барселона»: Нето, Жорди Альба (Серджино Дест, 75), Федерико Араухо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич, 75), Ансу Фати (Педро Лопес, 61), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 61), Лионель Месси

Запас: Арнау Тенас, Игнасио Пенья, Сантьяго Рамос Минго, Карлес Аленья, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт, Конрад де ла Фуэнте, Усман Дембеле, Франсиску Тринкан

«Севилья»: Бону, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 84), Фернандо, Иван Ракитич (Неманья Гудель, 78), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 61), Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири, 62), Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес, 85)

Запас: Хави Диас, Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро, Серхи Гомес, Алехандро Посо, Оскар Родригес, Франко Васкес

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Месси от правого угла штрафной Севильи пробил выше ворот.

92 мин. ОПАСНО! Бону спас после удара Тринкана!

90 мин. Неудачная атака Севильи.

87 мин. Гудель грубо сыграл на фланге.

85 мин. Замены у Севильи. Вместо Хордана на поле вышел Торрес, а Л.де Йонга сменил Фернандес.

82 мин. МОМЕНТ! После прострела в центр штрафной защитник Севильи помешал пробить Френки де Йонгу!

81 мин. Игра идет в центре поля.

78 мин. Замена у Севильи. Вместо Ракитича вышел Гудель.

77 мин. Пьянич слишком агрессивно боролся против Мунира.

75 мин. Замены у Барселоны. Вместо Коутиньо вышел Пьянич, а получившего повреждение Альбу сменил Дест.

73 мин. После навеса с правого фланга Эн-Несири головой пробил выше ворот!

71 мин. Неудачная атака Севильи.

69 мин. После навеса с углового Кунде головой пробил неточно.

67 мин. Нето начал дриблинговать в соей штрафной и едва не потерял мяч!

64 мин. МОМЕЕЕНТ! После прострела во вратарскую Барселоны Араухо срезал мяч в перекладину!!!

61 мин. Замены у Севильи. Вместо Сусо вышел Эль-Хаддади, а Окампоса сменил Эн-Несири.

61 мин. Замены у Барселоны. Вместо Фати вышел Педро Лопес, а Гризманна заменил Тринкан.

59 мин. После навеса в штрафную Севильи Карлос едва не срезал мяч в свои ворота!

54 мин. Хордан из-за пределов штрафной пробил неточно.

52 мин. Каталонцы контролируют мяч.

49 мин. Гризманн справа ворвался в штрафную Севильи, но немного отпустил мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. ОПАСНО! Месси справа вошел в штрафную, качнул Акунью и не попал в дальний угол!

41 мин. Неудачная атака Севильи.

38 мин. Хозяева поля больше владеют мячом в эти минуты.

36 мин. Каталонцы контролируют мяч.

33 мин. Фати слева ворвался в штрафную Севильи, и защитник корпусом оттеснил его от мяча.

31 мин. По угловым - 2:2.

29 мин. Фати из-за пределов штрафной пробил в руки Бону.

26 мин. Неудачная атака Барселоны.

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Фати вывел Гризманна на ударную позицию в штрафной, и француз пробил рядом со штангой!

19 мин. Опасно! Сусо сделал передачу в правый угол штрафной Барсы на ход Навасу, прострел которого никто не замкнул!

18 мин. Альба из центра поля едва не перебросил Бону, но голкипер перевел мяч на угловой!

16 мин. Каталонцы контролируют мяч.

13 мин. Игра идет в центре поля.

10 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Месси сделал заброс в штрафную Севильи на ход Альбе, а Навас неудачно скинул мяч на Коутиньо, который нанес точный удар!

8 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После розыгрыша углового Сусо навесил с левого фланга, и мяч отскочил в центр штрафной под удар де Йонгу, который расстрелял ворота!

6 мин. Роберто накрыл удар Окампоса от левого угла штрафной Барселоны.

4 мин. ОПАСНО! Сусо навесил с левого фланга, и Окампос с линии вратарской пробил выше ворот!

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Каталонцы поочередно разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту (3:0), а «красно-белые» обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0). Последний раз «Севилья» обыгрывала «Барселону» пять лет назад: 3 октября 2015-го «нервионцы» одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Напомним, что «блаугранас» после недавней жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов оказались в одном квартете с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:46
    0
    viktor112007, 04.10.2020 23:28
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    В Барси по ходу з фінансами зараз не дуже, вони не купують топових гравців, як раніше.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:45
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:42
    загалом погоджуюсь. до того ж Фаті ще дуже нестабільний, 1-2 матчі видасть і затухає, як в цьому матчі, його не було помітно. та і не лише його, сьогодні Барса в цілому фігово виглядає
    Фаті поки що фізично не може грати регулярно, занадто юний, треба ще роки 2.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:43
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:28
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    Без налагодженого складу не треба було подавати.
    Френкі Де Йонг поки що взагалі не зрозумілий, сьогодні одні обрізки.
    Колись опорну зону закривав один Бускетс, в центрі звісно були генії Хаві-Андрес
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:42
    +1
    Diego Armando, 04.10.2020 23:40
    Ну ти зараз горовиш про Суареса, якого вже нема в команді.)
    Я сьогодні взагалі не бачу нападу, про Грізманна взагалі давня історія.
    Коли всіх розпродавали/позбувалися було цікаво, де ж трансфери, хто має грати
    загалом погоджуюсь. до того ж Фаті ще дуже нестабільний, 1-2 матчі видасть і затухає, як в цьому матчі, його не було помітно. та і не лише його, сьогодні Барса в цілому фігово виглядає
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:40
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:27
    Та напад не дняний, дняний тут хіба що Грізман, взагалі не розумію вхулєру його купували, він в Барсі взагалі повний 0, це не його команда.
    А Суарес + Лео + Коутіньо був би реально крутий напад, тим більше Коутіньо, думаю, нарешті в Барсі заграє
    Ну ти зараз горовиш про Суареса, якого вже нема в команді.)
    Я сьогодні взагалі не бачу нападу, про Грізманна взагалі давня історія.
    Коли всіх розпродавали/позбувалися було цікаво, де ж трансфери, хто має грати
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:28
    +1
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:27
    +1
    Diego Armando, 04.10.2020 23:22
    Тобто при такому дняному нападі Суареса варто було здихатись безкоштовно?))
    Та напад не дняний, дняний тут хіба що Грізман, взагалі не розумію вхулєру його купували, він в Барсі взагалі повний 0, це не його команда.
    А Суарес + Лео + Коутіньо був би реально крутий напад, тим більше Коутіньо, думаю, нарешті в Барсі заграє
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:22
    -1
    Тобто при такому дняному нападі Суареса варто було здихатись безкоштовно?))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:18
    0
    мда, Лео доводиться відходити аж на свою половину поля і там намагатися передачами атаки розганяти
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 22:44
    0
    У Барси досі ті ж безтолкові паси перед штрафним суперника, наче хочуть запасувати у ворота.
    Грізманн дніще ..
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 22:23
    0
    до речі, а де Тер Штеген? ці воротніки у Барси дірки, причому обидва
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 22:20
    +1
    Фаті реально може стати другим Мессі. чувак нереально харош
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 22:13
    -3
    Динамо смотри внимательно как Севилья надерет зад меське
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:55
    0
    Дубль Фати... вот реальный претендент на корону Месси...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 11:08
    +2
    Вперед Барселона! Вперед к победе! Пора выходить в лидеры!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 11:08
    +2
    Вперед Барселона! Вперед к победе! Пора выходить в лидеры!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:45
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:42
    загалом погоджуюсь. до того ж Фаті ще дуже нестабільний, 1-2 матчі видасть і затухає, як в цьому матчі, його не було помітно. та і не лише його, сьогодні Барса в цілому фігово виглядає
    Фаті поки що фізично не може грати регулярно, занадто юний, треба ще роки 2.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:43
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:28
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    Без налагодженого складу не треба було подавати.
    Френкі Де Йонг поки що взагалі не зрозумілий, сьогодні одні обрізки.
    Колись опорну зону закривав один Бускетс, в центрі звісно були генії Хаві-Андрес
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:42
    +1
    Diego Armando, 04.10.2020 23:40
    Ну ти зараз горовиш про Суареса, якого вже нема в команді.)
    Я сьогодні взагалі не бачу нападу, про Грізманна взагалі давня історія.
    Коли всіх розпродавали/позбувалися було цікаво, де ж трансфери, хто має грати
    загалом погоджуюсь. до того ж Фаті ще дуже нестабільний, 1-2 матчі видасть і затухає, як в цьому матчі, його не було помітно. та і не лише його, сьогодні Барса в цілому фігово виглядає
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:40
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 23:27
    Та напад не дняний, дняний тут хіба що Грізман, взагалі не розумію вхулєру його купували, він в Барсі взагалі повний 0, це не його команда.
    А Суарес + Лео + Коутіньо був би реально крутий напад, тим більше Коутіньо, думаю, нарешті в Барсі заграє
    Ну ти зараз горовиш про Суареса, якого вже нема в команді.)
    Я сьогодні взагалі не бачу нападу, про Грізманна взагалі давня історія.
    Коли всіх розпродавали/позбувалися було цікаво, де ж трансфери, хто має грати
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:28
    +1
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:27
    +1
    Diego Armando, 04.10.2020 23:22
    Тобто при такому дняному нападі Суареса варто було здихатись безкоштовно?))
    Та напад не дняний, дняний тут хіба що Грізман, взагалі не розумію вхулєру його купували, він в Барсі взагалі повний 0, це не його команда.
    А Суарес + Лео + Коутіньо був би реально крутий напад, тим більше Коутіньо, думаю, нарешті в Барсі заграє
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 22:20
    +1
    Фаті реально може стати другим Мессі. чувак нереально харош
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 23:46
    0
    viktor112007, 04.10.2020 23:28
    Ракітіча теж не потрібно було продавати, це тупе рішення, як на мене
    В Барси по ходу з фінансами зараз не дуже, вони не купують топових гравців, як раніше.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:18
    0
    мда, Лео доводиться відходити аж на свою половину поля і там намагатися передачами атаки розганяти
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 04.10.2020 22:44
    0
    У Барси досі ті ж безтолкові паси перед штрафним суперника, наче хочуть запасувати у ворота.
    Грізманн дніще ..
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 22:23
    0
    до речі, а де Тер Штеген? ці воротніки у Барси дірки, причому обидва
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:55
    0
    Дубль Фати... вот реальный претендент на корону Месси...
    Ссылка
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