В воскресенье, 4 октября, состоится матч пятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Севилью».

По итогам прошлого сезона Примеры обе команды завоевали путевки в Лигу чемпионов. «Севилья» финишировала на четвертом месте, а «Барселона» боролась за чемпионство с «Реалом», но после карантина команде Кике Сетьена не хватало стабильности, поэтому она осталась с серебряными медалями. А после позорного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, клуб отправил в отставку главного тренера.

Новым наставником «Барселоны» стал легендарный экс-футболист каталонцев Рональд Куман, который ради этой авантюры бросил работу в сборной Нидерландов. С Куманом «Барселона» одержала две крупные победы на старте Ла Лиги: сначала над «Вильярреалом» (4:0), а затем над «Сельтой» (3:0). И если бы не переносы еще двух матчей, именно каталонцы могли бы возглавлять турнирную таблицу.

«Севилья» в новом стартовала так же: первые два тура пропускала из-за переносов, а в третьем и четвертом разобралась по очереди с «Кадисом» (3:1) и «Леванте» (1:0). Так что у команды Хулена Лопетеги дела обстоят весьма неплохо, особенно если учесть, что полтора месяца назад она выиграла Лигу Европы. Этот турнир покорился севильцам в рекордный шестой раз.

Недавно «Барселона» и «Севилья» узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Каталонцы оказались в одном квартете с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцварошем», который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. У «Севильи» группа тоже довольно интересная: «Челси», «Краснодар» и «Ренн». От обеих испанских клубов ожидают выхода в 1/8 финала, сделать это им вполне по силам.

История личных встреч «Барселоны» и «Севильи» насчитывает 172 поединка, в которых 96 побед одержал каталонский клуб, а севильцы оказывались сильнее лишь 40 раз. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Барселону», но есть смысл рискнуть и поставить на то, что «Севилья» не проиграет. Подопечные Лопетеги способны стать первым камнем преткновения для Кумана.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Нету – Альба, Араухо, Пике, Роберто, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутиньо, Гризманн, Месси.

«Севилья»: Буну – Акунья, Карлос, Кунде, Навас, Ракитич, Фернандо, Жордан, Окампос, Эн-Несери, Сусо.

4 октября, суббота