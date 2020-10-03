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04.10.2020 22:00

Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Как минимум одна из команд впервые в новом сезоне потеряет очки

  • 03.10.2020 20:00
  • 152 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Барселона

В воскресенье, 4 октября, состоится матч пятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Севилью».

По итогам прошлого сезона Примеры обе команды завоевали путевки в Лигу чемпионов. «Севилья» финишировала на четвертом месте, а «Барселона» боролась за чемпионство с «Реалом», но после карантина команде Кике Сетьена не хватало стабильности, поэтому она осталась с серебряными медалями. А после позорного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, клуб отправил в отставку главного тренера.

Новым наставником «Барселоны» стал легендарный экс-футболист каталонцев Рональд Куман, который ради этой авантюры бросил работу в сборной Нидерландов. С Куманом «Барселона» одержала две крупные победы на старте Ла Лиги: сначала над «Вильярреалом» (4:0), а затем над «Сельтой» (3:0). И если бы не переносы еще двух матчей, именно каталонцы могли бы возглавлять турнирную таблицу.

«Севилья» в новом стартовала так же: первые два тура пропускала из-за переносов, а в третьем и четвертом разобралась по очереди с «Кадисом» (3:1) и «Леванте» (1:0). Так что у команды Хулена Лопетеги дела обстоят весьма неплохо, особенно если учесть, что полтора месяца назад она выиграла Лигу Европы. Этот турнир покорился севильцам в рекордный шестой раз.

Недавно «Барселона» и «Севилья» узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Каталонцы оказались в одном квартете с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцварошем», который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. У «Севильи» группа тоже довольно интересная: «Челси», «Краснодар» и «Ренн». От обеих испанских клубов ожидают выхода в 1/8 финала, сделать это им вполне по силам.

История личных встреч «Барселоны» и «Севильи» насчитывает 172 поединка, в которых 96 побед одержал каталонский клуб, а севильцы оказывались сильнее лишь 40 раз. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Барселону», но есть смысл рискнуть и поставить на то, что «Севилья» не проиграет. Подопечные Лопетеги способны стать первым камнем преткновения для Кумана.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Нету – Альба, Араухо, Пике, Роберто, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутиньо, Гризманн, Месси.

«Севилья»: Буну – Акунья, Карлос, Кунде, Навас, Ракитич, Фернандо, Жордан, Окампос, Эн-Несери, Сусо.

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4 октября, суббота

«Барселона» – «Севилья»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22:00
БАРСЕЛОНА — СЕВИЛЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на медиасервисе «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 20:22
    0
    Барселона! Вперед к победе! Пора выходить на лидирующие позиции!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 20:22
    0
    Барселона! Вперед к победе! Пора выходить на лидирующие позиции!
    Ссылка
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