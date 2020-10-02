Расписание украинок на Ролан Гаррос на 3 октября

3 октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграет лишь одна украинка.



Катерина Козлова во втором круге парного разряда вместе с Магдой Линетт из Польши сразится против американского тандема Кори Гауфф / Кэти Макнелли, посеянного под 16-м номером. Встреча состоится вторым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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