Стал известен Тренер сезона в Лиге чемпионов

Лучшим тренером сезона 2019/2020 в Лиге чемпионов был признан наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Он возглавил «Баварию» по ходу прошлого сезона и привел свою команду к победе в Лиге чемпионов.
Ранее подопечные Флика, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски, были признаны лучшими вратарем, защитником и форвардом Лиги чемпионов соответственно. Лучшим хавбеком стал Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити».
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Источник — УЕФА
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