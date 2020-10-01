УЕФА определил лучшего защитника Лиги чемпионов 2019/20

Во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2020/21 УЕФА назвал лучших игроков минувшего розыгрыша турнира.
Лучшим защитником признан игрок «Баварии» Йозуа Киммих, который помог команде выиграть трофей.
Игрок забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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Источник — УЕФА
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