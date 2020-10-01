Мануэль Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов 2019/20

Во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2020/21 УЕФА назвал лучших игроков минувшего розыгрыша турнира.
Лучшим вратарем признан кипер «Баварии» Мануэль Нойер, который помог мюнхенской команде выиграть трофей и в решающем матче с ПСЖ отыграл на ноль, сделав ряд топ-сейвов.
На приз также претендовали вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас и голкипер «Атлетико» Ян Облак.
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Источник — УЕФА
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