Кевин де Брюйне - лучший хавбек минувшей Лиги чемпионов

Во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2020/21 УЕФА назвал лучших игроков минувшего розыгрыша турнира.
Лучшим хавбеком признан игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, который добрался с командой до четвертьфинала.
Де Брюйне в минувшем розыгрыше турнира забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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Источник — Sport.ua
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