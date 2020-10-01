Стал известен лучший форвард сезона в Лиге чемпионов

Приз достался Роберту Левандовски

  • 01.10.2020 19:16
  • 955 просмотров
  • 1 комментарий
Стал известен лучший форвард сезона в Лиге чемпионов
© twitter.com/ChampionsLeague

Лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона 2020/2021 был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

В прошлом сезоне Левандовский забил 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк стал обладателем Кубка чемпионов.

Напомним, лучшим полузащитником был признан Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити», а лучшими защитником и вратарем – партнеры Левандовски по «Баварии», Йозуа Киммих и Мануэль Нойер соответственно.

Лучшим форвардом женской Лиги чемпионов была признана Пернилла Хардер из «Вольфсбурга».

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    sergrey4
    online
      sergrey4, 01.10.2020 19:32
    0
    Капитан очевидность.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 01.10.2020 19:32
    0
    Капитан очевидность.
    Ссылка
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