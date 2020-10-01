Стал известен лучший форвард сезона в Лиге чемпионов

Лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона 2020/2021 был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
В прошлом сезоне Левандовский забил 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк стал обладателем Кубка чемпионов.
Напомним, лучшим полузащитником был признан Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити», а лучшими защитником и вратарем – партнеры Левандовски по «Баварии», Йозуа Киммих и Мануэль Нойер соответственно.
Лучшим форвардом женской Лиги чемпионов была признана Пернилла Хардер из «Вольфсбурга».
Источник — УЕФА
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