Костюк/Саснович – Градецка/Клепач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 октября, Марта Костюк стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против 11-й сеяной пары Луция Градецка (Чехия) / Андреа Клепач (Словения). Матч состоится на третьем корте следующим запуском после встречи с участием Катарины Завацкой. Ориентировочное время – 15:00 по Киеву.



Напомним, Марта завершила борьбу в одиночном разряде после первого круга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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