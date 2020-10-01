Завацкая/Шмидлова – Кристиан/Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 октября, Катарина Завацкая стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Вместе со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой 20-летняя украинка сыграет против американско-мексиканского тандема Кейтлин Кристиан / Джулиана Олмос. Встреча состоится вторым запуском на корте №3. Ориентировочное время – 13:30 по Киеву.

Напомним, Катарина завершила борьбу в одиночном разряде после первого круга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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