Расписание украинок на Ролан Гаррос на 1 октября

В четверг на корты Парижа выйдут три украинки

  • 30.09.2020 19:51
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Расписание украинок на Ролан Гаррос на 1 октября
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

1 октября на Открытом чемпионате Франции по теннису украинки будут играть только матчи парного разряда.
 
Катерина Бондаренко в паре с канадкой Шарон Фишман откроет игровой день на корте №11. Их встреча против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова начнется в 12:00 по Киеву.
 
Катарина Завацкая вместе со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой на старте соревнований сыграет против американско-мексиканского тандема Кейтлин Кристиан / Джулиана Олмос. Встреча состоится вторым запуском на корте №3. Ориентировочное время – 13:30 по Киеву.
 
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против 11-й сеяной пары Луция Градецка (Чехия) / Андреа Клепач (Словения). Матч состоится на том же третьем корте следующим запуском. Ориентировочное время – 15:00 по Киеву.

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Источник — Roland Garros

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