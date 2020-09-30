Расписание украинок на Ролан Гаррос на 1 октября

1 октября на Открытом чемпионате Франции по теннису украинки будут играть только матчи парного разряда.



Катерина Бондаренко в паре с канадкой Шарон Фишман откроет игровой день на корте №11. Их встреча против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова начнется в 12:00 по Киеву.



Катарина Завацкая вместе со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой на старте соревнований сыграет против американско-мексиканского тандема Кейтлин Кристиан / Джулиана Олмос. Встреча состоится вторым запуском на корте №3. Ориентировочное время – 13:30 по Киеву.



Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против 11-й сеяной пары Луция Градецка (Чехия) / Андреа Клепач (Словения). Матч состоится на том же третьем корте следующим запуском. Ориентировочное время – 15:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ