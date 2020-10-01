Бондаренко/Фишман – Флипкенс/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 октября, Катерина Бондаренко стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Украинка в паре с канадкой Шарон Фишман откроет игровой день на корте №11. Их встреча против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова начнется в 12:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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