Катерина КОЗЛОВА: До последнего чувствовала, что могу переломить ход матча

Сегодня Катерина Козлова в первом раунде Ролан Гаррос в трех сетах проиграла испанке Пауле Бадосе Хиберт. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Я еще не успела многое проанализировать, потому что матч недавно закончился, и я пока немного на эмоциях. Первый сет, как мы говорили с тренером, я сыграла плохо, во втором уже получилось найти ритм. В третьем сете я его не удержала. Должна отдать должное сопернице, что она хорошо отыграла и действовала активно.

В первом сете я не чувствовала мяч. Да, я тренировалась новыми мячами до игры. Сегодня было не так холодно, но часто шел дождь, и мячи были неуправляемые для меня. Корт был медленный, потому что он был очень влажным и жёстким. Можно было подъезжать к мячам, с этим не было проблем, потому что на Ролан Гаррос качественный грунт. Возможно, из-за этого мячи тоже не сильно отскакивали, а застревали где-то посередине. У меня не было правильного ощущения, я не могла обработать мяч, хотя обычно я играю вариативно. В этих условиях было сложно так играть.

Я недостаточно активно подавала. Обычно, первая подача у меня летит сильнее. Сопернице было удобно атаковать на втором мяче, я это заметила и хотела поднять процент попадания на первом. Но у меня было не так много легких очков. Подача у меня сегодня не летела, так что я играла с тем, что есть. Даже в конце матча у меня были шансы выиграть, до последнего розыгрыша я чувствовала, что могу переломить ход игры и я пыталась это сделать. Но не сложилось, поэтому, конечно, я недовольна итогом».