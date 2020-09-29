В среду, 30 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч за Суперкубок Германии, в котором выставочный трофей разыграют «Бавария» и «Боруссия Дортмунд».

«Бавария» просто идеально выступила в прошлом сезоне. Сначала мюнхенский клуб восьмой раз кряду стал чемпионом Германии, опередив «Боруссию» на 13 очков. Затем в финале национального Кубка команда Ханса-Дитера Флика обыграла леверкузенский «Байер» (4:2). А в августе «Баварии» не было равных в Лиге чемпионов.

Пожалуй, наиболее запоминающимся стал матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» унизила «Барселону», забив каталонцам 8 мячей и пропустив при этом лишь два. В финале престижнейшего клубного турнира мюнхенцы разобрались с французским ПСЖ (1:0) и оформили золотой хет-трик. Но на этом успехи команды Флика не закончились. Меньше недели назад, 24 сентября, «Бавария» померилась силами с испанской «Севильей» в поединке за Суперкубок УЕФА, в овертаймах дожала соперника и в итоге победила со счетом 2:1.

Таким образом, Флик может выиграть уже пятый трофей у руля «Баварии», которую возглавляет меньше года. Впечатляет, не так ли? Но во втором туре нового сезона Бундеслиги мюнхенский клуб неожиданно на выезде разгромно проиграл «Хоффенхайму» (1:4), прервав рекордную 23-матчевую победную серию. Но вряд ли этот результат стоит рассматривать всерьез, ведь матч чемпионата был между двумя более важными поединками.

А вот дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне, набрав 69 очков, второй раз кряду стала вице-чемпионом Германии. До карантина «шмели» неплохо шли и даже претендовали на чемпионский титул, однако после возобновления начали терять очки и в итоге оказались ближе к бронзовым наградам, чем к первому месту.

В Лиге чемпионов команда Люсьена Фавра дошли до 1/8 финала, пока не проиграли французскому ПСЖ по итогам двух встреч. Совсем провально сложился для «Боруссии» минувший розыгрыш Кубка Германии. «Шмели» прекратили борьбу за трофей уже в 1/8 финала, так как проиграли в Бремене «Вердеру».

Новый сезон чемпионата Германии дортмундцы начали с уверенной победы над «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:0), но уже во втором туре проиграли в гостях «Аугсбургу» (0:2).

Букмекеры уверены, что «Бавария» завоюет очередной трофей, на победу мюнхенцев по итогам основного времени можно поставить за 1,5. Если же вы верите, что «Боруссии» удастся сотворить сенсацию, то ставьте на Дортмунд и в случае успеха увеличивайте банк в шесть раз.

«Боруссия Дортмунд»: Бюрки – Хумельс, Аканжи, Джан, Геррейро, Дилэйни, Брандт, Пищек, Санчо, Ройс, Холанд.

«Бавария»: Нойер – Боатенг, Алаба, Дэвис, Павар, Горецка, Киммих, Сане, Коман, Мюллер, Левандовски.

30 сентября, среда