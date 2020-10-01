В поединке за Суперкубок Германии мюнхенская «Бавария» взяла верх над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 2:3
Голы: Брандт, 38, Холанд, 55 — Толиссо, 18, Мюллер, 31, Киммих, 82
Лучшие моменты матча Боруссия Д - Бавария
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Бавария).
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Источник — YouTube
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