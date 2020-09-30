Боруссия Д
2:3
Бавария
30.09.2020, FT

Бавария победила Боруссию из Дортмунда и завоевала Суперкубок Германии

Решающий гол в конце матча забил Киммих

  • 30.09.2020 23:30
  • 958 просмотров
  • 2 комментария
Бавария победила Боруссию из Дортмунда и завоевала Суперкубок Германии
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По сравнению с матчем недельной давности за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» в дополнительное время сломила сопротивление испанской «Севильи» и завоевала очередной трофей, наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик сделал сразу несколько замен. Некоторые из них были вынужденные, к примеру травмировался Горецка, другие по тактическим соображениям, тем более, что во втором туре чемпионата Германии баварцы неожиданно потерпели сокрушительное поражение от «Хоффенхайма» с крупным счетом 1:4. 

У дортмундской «Боруссии» тоже были причины вносить коррективы в свою игру, так как и она проиграла в национальном первенстве «Аусбургу» 0:2. Вот с такими реалиями соперники выходили на матч за Суперкубок страны. 

В начале встречи обе команды действовали не очень быстро и не особо стремились вперед. Тем неожиданнее на 18-й минуте «Бавария» открыла счет. А все началось после того, как «Боруссия» подавала угловой. Мяч перелетел через штрафную плодощадь и оказался у Дэвиса. Тот быстро перевел круглого вперед на Толиссо и француз вместе с Левандовски убежали к воротам соперников. разыграть им комбинацию против одного защитника и вратаря не соствляло большого труда. 

На 31-й минуте счет стал уже 2:0 в пользу хозяев поля (напомним, что игра проходила в Мюнхене). И в этом голе поучаствовал левый защитник «Баварии» Дэвис. Теперь он выполнил отличную перелдачу со своего фланга на угол вратарской площади, где здорово сыграл многоопытный Мюллер. Он головой точно пробил в ближний нижний угол. 

В этот период матча показалось, что лучший клуб Европы по итогам прошлого сезона легко добьется очередной победы и без проблем завоюет Суперкубок. Однако на 38-й минуте Нойер и Павар сыграли неудачно на своей половине поля, игроки «Боруссии» мяч отобрали, переадресовали нго Холанду, а тот Брандту. Последовал сильный и точный удар, на который голкипер «Баварии» уже не смог среагировать. 

А вначале второго тайма на 55-й минуте уже ошибся Хави Мартинес и снова «Боруссия» воспользовалась этим. На этот раз Холанд выскочил один на один с Нойером и сравнял результат. 

В дальнейшем обе команды стремились изменить счет на табло, однако время шло, а голов не было. И когда до серии пенальти оставалось совсем немного, «Бавария» сумела вырвать победу. Вновь не обошлось без ошибки, теперь уже игрока «Боруссии» Дилейни. Он потерял мяч в центре поля в борьбе с Киммихом. Тот устремился вперед и отдал передачу на Левандовски. Поляк бить не стал, а вернул мяч Киммиху. Последовал удар по воротам, но Хитц мяч отбил перед собой, а Киммих в борьбе с защитниками да еще и в падении протолкнул его в сетку. 

«Бавария» выиграла тяжелый матч у «Боруссии» со счетом 3:2 и завоевала очередной трофей. 

Суперкубок Германии

Боруссия Д - Бавария - 2:3

 Брандт (38), Холанд (55) - Толиссо (18), Мюллер (31), Киммих (82)

 Менье (57) - Эрнандес (66)

«Боруссия Д»: Хитц, Джан, Хуммельс (Пищек, 76), Аканжи, Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак, Ройс (Рейна, 72), Брандт (Беллингэм, 76), Холанд (Рейнир, 67)

«Бавария»: Нойер, Павар (Ричардс, 77), Зюле, Мартинес, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Толиссо, Коман (Гнабри, 54), Мюллер, Левандовски.

Арбитр: Бибиана Штайнхауз (Германия)

Стадион: «Альянц Арена», Мюнхен

БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 30.09.2020 23:48
    0
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Барса мала 6 трофеїв за сезон і 5 трофеїв ще хтось мав. Баварії ще клубний чемпіонат потрібно для повторного рекорду Ябарси.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    0
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 30.09.2020 23:48
    0
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Барса мала 6 трофеїв за сезон і 5 трофеїв ще хтось мав. Баварії ще клубний чемпіонат потрібно для повторного рекорду Ябарси.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    0
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Ссылка
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