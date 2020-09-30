Суперкубок Германии

Боруссия Д - Бавария - 2:3

Брандт (38), Холанд (55) - Толиссо (18), Мюллер (31), Киммих (82)

Менье (57) - Эрнандес (66)

«Боруссия Д»: Хитц, Джан, Хуммельс, Аканжи, Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак, Ройс (Рейна, 72), Брандт, Холанд (Рейнир, 67)

Запасные: Дрляча, Геррейру, Беллингэм, Пищек, М. Вольф, Витсель,

«Бавария»: Нойер, Павар (Ричардс, 77), Зюле, Мартинес, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Толиссо, Коман (Гнабри, 54), Мюллер, Левандовски.

Запасные: Нюбель, Зиркзее, Боатенг, Алаба, Файн, Тилльман, Мусиала.

Арбитр: Бибиана Штайнхауз (Германия)

Стадион: «Альянц Арена», Мюнхен

Бавария выиграла Суперкубок Германии!

МАТЧ ОКОНЧЕН

90+2 мин. Угловой у ворот Баварии. Прибежал даже Хитц, но зафиксирован фол в атаке.

90 мин. Арбитр компенсировала 3 минуты к основному времени второго тайма.

89 мин. Пробил Мюллер, но Хитц сыграл надежно.

88 мин. Бавария отодвинула игру от своих ворот и заработала опасный штрафной удар.

85 мин. Боруссия продолжает атаковать и старается снова выровнять положение, но пока не удается.

82 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Киммих - 2:3! Дилейни в центре поля ошибся и потерял мяч. Киммих отдал пас на Левандовски, получил ответную передачу и с лини штрафной пробил по воротам. Хитц мяч отбил, но набежавший Киммих в падении добил мяч в сетку ворот.

80 мин. Обе команды стали действовать более осторожнее, наверное не очень хотят рисковать. Напомню, что в случае ничейного результата дополнительного времени не будет. Сразу пенальти.

77 мин. Замена у Баварии. Вместо Павара на поле вышел Ричардс.

76 мин. Еще две замены у Боруссии. Вместо Хуммельса и Брандта на поле вышли Пищек и Беллингэм.

75 мин. Бавария атаковала большими силами, но до прицельного удара дело не дошло.

72 мин. Еще одна замена у Боруссии. Вместо Ройса на поле вышел Рейна.

69 мин. Рейнир быстро включился в игру и заработал офсайд.

67 мин. Две замены у Боруссии. Вместо Менье и Холанда на поле вышли Шульц и Рейнир

66 мин. Предупрежден Эрнандес (Бавария)

65 мин. Бавария заработала угловой удар.

62 мин. Идет равная игра и даже Боруссия на данный момент смотрится предпочтительнее.

59 мин. Момент! Холанд выскочил на ударную позицию и сильно пробил по воротам - Нойер выручил Баварию.

57 мин. Предупрежден Менье (Боруссия Д)

55 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Холанд - 2:2! Опять неаккуратно сыграли на своей половине поля игроки Баварии, в частности Хави Мартинес. Боруссия мяч перехватила и Холланд, выскочив к воротам пробил сильно и точно.

54 мин. Замена у Баварии. Вместо Комана на поле вышел Гнабри

53 мин. Теперь угловой у противоположных ворот и после его розыгрыша Дауд попал в офсайд.

51 мин. Бавария заработала угловой у ворот соперников, но в очередной раз разыграла его неудачно.

50 мин. Боруссия больше атакует, Бавария пока обороняется.

47 мин. Момент! Оборотка от Боруссии и Менье справа выбежал один на один с Нойером, но пробил из выгодного положения значительно выше ворот.

47 мин. Атака Баварии ничем не завершилась и Хитц спокойно забрал мяч в руки.

46 мин. Замен в составах команд нет

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Арбитр ничего не компенсировала к основному времени первого тайма.

44 мин. Команды по всей видимости доигрывают тайм и не хотят идти вперед большими силами.

41 мин. Неожиданое развитие событий на поле заставило игроков немного успокоится. Пока без моментов.

38 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Брандт - 1:2! Нойер неудачно разыграл мяч со своим защитником. Боруссия перехватила мяч, а Холланд сделал голевой пас Брандту, который пробил без шансов вратарю Баварии. Интрига возвращается?

37 мин. Едва не повторилась ситуация с первым голом. Угловой подавала Боруссия, но игроки Баварии не только отбились, а и убежали в быструю контратаку. Все испортил Коман, который потерял мяч.

34 мин. Боруссия старается играть в атаку, но пока у нее мало что получается. А вот Бавария играет в свое удовольствие и старается быстро контраатаковать.

31 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Мюллер - 0:2! Дэвис слева выполнил великолепную передачу на угол вратарской площадки, где выше защитника выпрыгнул Мюллер и головой точно положил мяч под правую штангу. Красивый гол!

29 мин. Угловой у ворот Боруссии ничем опасным не закончился.

26 мин. Боруссия больше атакует позиционно, а Бавария острее в контратаках.

24 мин. Момент! Еще раз Ройс оказался на ударной позиции, однако теперь на пути мяча стал Нойер.

21 мин. После забитого гола игра пошла на встречных курсах, то одна команда атакует, то другая.

18 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Толиссо - 0:1! Быстрая контратака Баварии началась от своих ворот после углового. Дэвис подобрал мяч и сделал передачу вперед Левандовси и Толиссо убежали от защитнико и последний четко реализовал выход один на один.

17 мин. Опасно! Первый удар по воротам Баварии нанес Ройс, который ворвался в штрафную слева, но мяч пролетел рядом со штангой.

15 мин. Еще один угловой подавала Бавария и опять Боруссия отбилась

13 мин. Снова Боруссия долго контролирует мяч, но продвижения вперед нет. Много нарушений правил. Пока без желтых карточек.

10 мин. Киммих головой пробил по воротам метров с восьми, но Хитц на месте.

9 мин. Первый угловой у ворот Боруссии, мяч отбит

7 мин. Пока без моментов. Команды не спешат форсировать события.

5 мин. Боруссия на некоторое время забрала мяч под свій контроль, однако завершить атаку ударом так и не удалось.

2 мин. Первая атака Баварии завершилась прострелом слева в штрафную, но никто на эту передачу не успел.

Бавария играет в красной форме, Боруссия Д - в желтых футболках и черных трусах.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В среду 30 сентября в Мюнхене состоится матч за Суперкубок Германии, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны сезона 2019-2020 годов местная «Бавария» и серебряный призер национального первенства «Боруссия» из Дортмунда.

«Бавария» в августе стала победителем Лиги чемпионов, а на прошлой неделе выиграла еще и Суперкубок УЕФА. Однако в минувшее воскресенье неожиданно проиграла во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайму» с крупным счетом 1:4 и, тем самым, прервала свою рекордную 23-матчевую победную серию в официальных поединках. Что касается «Боруссии», то вице-чемпионы Германии в новом чемпионате выиграли дома у своих одноклубников из Менхенгладбаха 3:0 и потерпели поражение в гостях от «Аугсбурга» 0:2.

Матч «Боруссия» Д - «Бавария» пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало игры в 21.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ