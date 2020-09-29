Александр Каденко - новый президент ПФЛ

Новым президентом ПФЛ стал Александр Каденко, который ранее выполнял обязанности и.о. президента лиги. Представители клубов ПФЛ утвердили в должности Каденко без приставки и.о. на конференции ПФЛ.
Ранее Александр Каденко возглавлял Ассоциацию любительского футбола Украины. Каденко будет возглавлять ПФЛ четыре года.
Отметим, что в начале августа клубы ПФЛ проголосовали за недоверие предыдущему президенту ПФЛ Сергею Макарову.
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Источник — Sport.ua
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