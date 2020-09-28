Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 сентября, украинка Марта Костюк (№119 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



18-летняя украинка, которая преодолела сито квалификации, стартует в основе матчем против Нао Хибино из Японии (№84 WTA). Встреча откроет соревновательный день на корте №13 и начнется в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница матча сразится против Зарина Дияс из Казахстана (№76 WTA) или 30-й сеяной Онс Жабер из Туниса (№35 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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