САНЖАР: «В противостоянии с Десной Вольфсбург фаворит только на бумаге»

Специалист считает, что черниговский клуб может удивить немцев

  • 24.09.2020 10:30
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САНЖАР: «В противостоянии с Десной Вольфсбург фаворит только на бумаге»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Известный украинский тренер Роман Санжар поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».

«Думаю, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что немцы будут фаворитами этого противостояния. У «Вольфсбурга» очень опытная команда. Однако, быть фаворитом на бумаге, еще не значит, что немцы обязательно переиграют украинцев.

Уверен, что «Десна» будет предельно мотивирована на игру с немцами. Для черниговского клуба это будет первый опыт в еврокубках, однако даже в этой ситуации все возможно, если верить в свои силы.  

В любом случае, как минимум, «Десна» может противопоставить свою организацию игры. Но самое главное, мне кажется, надо будет справиться с волнением. У игроков «Десны» будет большое желание проявить себя, поэтому важно совладать с эмоциями, вкатиться в игру и потом играть в свой футбол. Игровая дисциплина и выполнение тактики, которую выберут на игру Александр Рябоконь и его помощники, могут стать подспорьем, чтобы удачно сыграть в Германии. В свою очередь, уверен, что тренеры «Десны» хорошо уже изучили «Вольфсбург» и смогут выбрать правильную тактику и стратегию на матч. Главное теперь, чтобы футболисты воплотили ее в жизнь на поле.

«Десна» умеет играть в контратакующую игру, что она не раз доказывала в чемпионате Украины в матчах с нашими грандами – «Динамо» и «Шахтером». Очевидно, что «Десна» будет играть в Германии вторым номером. Но хорошо, что у нашей команды есть игроки, которые обладают высокой скоростью и способны проявить себя в контратакующей игре. Такая тактика вполне может принести успех украинцам, потому что немцы будут увлечены атакующими действиями и может быть не до конца знакомы с возможностями черниговской команды», - сказал Санжар.

Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.

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Источник — zbirna.com

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