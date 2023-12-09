ФОТО. Ребров, Петраков, Грозный приняли участие в тренерских курсах УАФ
В Центре лицензирования тренеров УАФ прошла переподготовка специалистов
В Центре лицензирования тренеров УАФ прошла переподготовка специалистов, имеющих PRO-диплом УЕФА. Курс переподготовки, который тренеры должны проходить каждые три года, состоял из 15 часов обучения.
Участие в семинаре приняли главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, экс-тренер национальной команды Александр Петраков, исполняющий обязанности наставника женской сборной Украины Владимир Пятенко, руководитель одесского «Черноморца» Роман Григорчук.
Также курс посетили известные специалисты: Анатолий Бессмертный, Роман Санжар, Сергей Назаренко, Александр Чижевский, Михаил Дячук-Ставицкий, Наталья Зинченко, Андрей Анищенко, Владимир Ковалюк, Сергей Мизин, Глеб Платов, Александр Поклонский, Деннис Люкенс, Владимир Хачидзе, Владимир Цыткин и Александр Штелин.
Во время обучения, которое прошло на стадионе СК «Оболонь», тренеры ознакомились с современными тенденциями технической и тактической подготовки футболистов высокой квалификации, современные методы психологической подготовки и особенности коммуникаций в командах высочайшего уровня.
Также тренеры могли поделиться своими взглядами на развитие футбола и обсудить спорные ситуации, периодически возникающие в футбольных поединках.
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