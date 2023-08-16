ФОТО. Идея Реброва. Семинар в Ужгороде для тренеров сборной Украины

По инициативе главного тренера национальной сборной Сергея Реброва с 11 по 13 августа в Ужгороде был проведен обучающий семинар для наставников всех сборных Украины.

Целью семинара было налаживание взаимодействия между тренерами национальной, молодежной и юношеских сборных Украины. В мероприятии приняли участие ассистент Сергея Реброва Глеб Платов и главный тренер молодежной сборной Унаи Мельгоса, выполнявший функции модератора.

Встреча была насыщена воркшопами, лекциями и отдельными семинарами, направленными на заложение фундамента успешного взаимодействия между всеми специалистами и крепкой позитивной синергии в коллективе в целом. Также во время мероприятия большое внимание было уделено методологической части.

Глеб Платов: «Сергей Ребров поставил цель выстроить единую вертикаль юношеских и молодежных сборных Украины вплоть до главной команды. Он считает, что все должны работать в едином формате и по одним идеям. Да, семинар стал первым шагом в возведении указанной структуры. Каждый проект такого рода имеет в своей основе отношения между людьми, вовлеченными в него. Именно поэтому эта встреча тренеров и представителей УАФ была очень важна и актуальна.

На практических занятиях мы рассказывали о видении футбола, присущем Сергею Реброву. Мы изложили все его основные идеи и объяснили необходимость этого процесса. В то же время мы подробно рассказали, как строятся микроциклы, тренировки, отношения с игроками, ведь футболист – это центр всего, и все делается ради него. Каждый игрок юношеской и молодежной сборной – проект на будущее. Необходимо, чтобы как можно больше исполнителей было подготовлено и адаптировано к переходу в первую команду страны. Также важно, чтобы такая адаптация занимала как можно меньше времени. Для этого и выстраивается единая система подготовки. Мы старались всесторонне осветить эти идеи, чтобы все участники семинара почувствовали их и могли понять или предложить что-нибудь свое.

Мы будем продолжать собирать такие семинары и считаем, что их должно быть как можно больше. В то же время следует всегда помнить, что в нашей стране идет полномасштабная война, и только благодаря ВСУ, всем защитникам и защитницам Украины у нас есть такая возможность. Поэтому мы должны были использовать каждую минуту семинара продуктивно и эффективно, чтобы достичь желаемого результата.

Такого рода семинары важны не только для тренеров юношеских и молодежных сборных, но и для развития украинского футбола. Мы хотим сделать процесс систематическим и максимально открытым, чтобы его результатами могли воспользоваться все украинские специалисты».

Унаи Мельгоса: «Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль – готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я являюсь координатором взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи – имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в сборную».

На семинаре присутствовали сотрудники соответствующих подразделений УАФ и представители юношеских сборных, в том числе руководители команд U-18/19 – Олег Кузнецов, U-17/18 – Юрий Мороз, U-16/17 – Владимир Езерский.

ФОТО. Идея Реброва. Семинар в Ужгороде для тренеров сборной Украины