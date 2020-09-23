Шесть голов. Ференцварош Реброва выдал яркую битву в Лиге чемпионов

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва на выезде в результативной битве сыграл с «Мольде» вничью 3:3.

Гости уступали в конце встречи, но сумели отыграться благодаря голу Харатина с пенальти.

Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, а вингер Александр Зубков вышел на замену во втором тайме.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации.

Мольде - Ференцварош 3:3

Голы: Джеймс, 55, Эйкрем, 65, Эллингсен, 83 - Боли, 7, Узуни, 53, Харатин, 87 (с пен)

Мольде: Линде, Винго, Грегерсон, Эллингсен, Хоген, Аурснес, Хуссейн, Эстад, Эйкрем (Омоджуанфо, 81), Кхудтзон (Бринхильдсен, 57), Джеймс (Болли, 89)

Ференцварош: Дибуш, Ботка, Фримпонг, Блажич, Чивич, Харатин, Лаудони, Сомалиа (Сигер, 71), Нгуэн (Исаэль, 88), Узуни, Боли (Зубков, 73)