Шесть голов. Ференцварош Реброва выдал яркую битву в Лиге чемпионов

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва на выезде в результативной битве сыграл с «Мольде» вничью 3:3.
Гости уступали в конце встречи, но сумели отыграться благодаря голу Харатина с пенальти.
Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, а вингер Александр Зубков вышел на замену во втором тайме.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации.
Мольде - Ференцварош 3:3
Голы: Джеймс, 55, Эйкрем, 65, Эллингсен, 83 - Боли, 7, Узуни, 53, Харатин, 87 (с пен)
Мольде: Линде, Винго, Грегерсон, Эллингсен, Хоген, Аурснес, Хуссейн, Эстад, Эйкрем (Омоджуанфо, 81), Кхудтзон (Бринхильдсен, 57), Джеймс (Болли, 89)
Ференцварош: Дибуш, Ботка, Фримпонг, Блажич, Чивич, Харатин, Лаудони, Сомалиа (Сигер, 71), Нгуэн (Исаэль, 88), Узуни, Боли (Зубков, 73)
Источник — Sport.ua
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Где ты там трусливую игру увидел? Гент кроме полтора десятка минут попросту схавали.
Но всё решать придётся в Будапеште.
Но всё решать придётся в Будапеште.
Точные передачи 300 против 600
Удары в створ 2 против 8
Где ты там трусливую игру увидел? Гент кроме полтора десятка минут попросту схавали.
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