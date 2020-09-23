Мольде
3:3
Ференцварош
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шесть голов. Ференцварош Реброва выдал яркую битву в Лиге чемпионов

Венгерский чемпион сыграл вничью благодаря Харатину

  • 23.09.2020 23:54
  • 2116 просмотров
  • 6 комментариев
Шесть голов. Ференцварош Реброва выдал яркую битву в Лиге чемпионов
© twitter.com/Fradi_HU

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва на выезде в результативной битве сыграл с «Мольде» вничью 3:3.

Гости уступали в конце встречи, но сумели отыграться благодаря голу Харатина с пенальти.

Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, а вингер Александр Зубков вышел на замену во втором тайме.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации.

Мольде - Ференцварош 3:3
Голы: Джеймс, 55, Эйкрем, 65, Эллингсен, 83 - Боли, 7, Узуни, 53, Харатин, 87 (с пен)

Мольде: Линде, Винго, Грегерсон, Эллингсен, Хоген, Аурснес, Хуссейн, Эстад, Эйкрем (Омоджуанфо, 81), Кхудтзон (Бринхильдсен, 57), Джеймс (Болли, 89)

Ференцварош: Дибуш, Ботка, Фримпонг, Блажич, Чивич, Харатин, Лаудони, Сомалиа (Сигер, 71), Нгуэн (Исаэль, 88), Узуни, Боли (Зубков, 73)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.09.2020 00:04
    +1
    Vlad Rasevski, 24.09.2020 00:00
    В отличии от трусливой игры Динамо Луча, Ребровцы красавцы!!!
    Владение 40 на 60
    Точные передачи 300 против 600
    Удары в створ 2 против 8
    Где ты там трусливую игру увидел? Гент кроме полтора десятка минут попросту схавали.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 00:04
    +1
    Vlad Rasevski, 24.09.2020 00:00
    В отличии от трусливой игры Динамо Луча, Ребровцы красавцы!!!
    Да , Динамо возило Гент как Рух Шахту !
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 24.09.2020 00:01
    +1
    Хороший результат.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 24.09.2020 00:00
    -7
    В отличии от трусливой игры Динамо Луча, Ребровцы красавцы!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 23:59
    +2
    Погуляли на славу.)
    Но всё решать придётся в Будапеште.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 23:58
    +2
    Ну молодцы. Да, один шаг остался. Дома нужно не проиграть.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 23:59
    +2
    Погуляли на славу.)
    Но всё решать придётся в Будапеште.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 23:58
    +2
    Ну молодцы. Да, один шаг остался. Дома нужно не проиграть.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.09.2020 00:04
    +1
    Vlad Rasevski, 24.09.2020 00:00
    В отличии от трусливой игры Динамо Луча, Ребровцы красавцы!!!
    Владение 40 на 60
    Точные передачи 300 против 600
    Удары в створ 2 против 8
    Где ты там трусливую игру увидел? Гент кроме полтора десятка минут попросту схавали.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 00:04
    +1
    Vlad Rasevski, 24.09.2020 00:00
    В отличии от трусливой игры Динамо Луча, Ребровцы красавцы!!!
    Да , Динамо возило Гент как Рух Шахту !
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 24.09.2020 00:01
    +1
    Хороший результат.
    Ссылка
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