Мольде
3:3
Ференцварош
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мольде – Ференцварош – 3:3. Триллер для Реброва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 24.09.2020 00:19
  • 1819 просмотров
  • 1 комментарий
Мольде – Ференцварош – 3:3. Триллер для Реброва. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Сергей Ребров

В первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» под руководством украинского специалиста Сергея Реброва в гостях сыграл вничью с «Мольде».

Смотрите видео голов и обзор матча «Мольде» (Норвегия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 3:3.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Мольде - Ференцварош
87' ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Харатин (Ференцварош).
83' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эллингсен (Мольде).
69' ГОЛ ! Мяч забил Магнус Эйкрем (Мольде).
55' ГОЛ ! Мяч забил Леке Джеймс (Мольде).
52' ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
7' ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.09.2020 00:28
    +2
    хотелось бы увидеть ференцварош в группе с ШД илиДК
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.09.2020 00:28
    +2
    хотелось бы увидеть ференцварош в группе с ШД илиДК
    Ссылка
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