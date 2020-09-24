Мольде – Ференцварош – 3:3. Триллер для Реброва. Видео голов и обзор матча

В первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» под руководством украинского специалиста Сергея Реброва в гостях сыграл вничью с «Мольде».
Смотрите видео голов и обзор матча «Мольде» (Норвегия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 3:3.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Мольде - Ференцварош
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Харатин (Ференцварош).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эллингсен (Мольде).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Магнус Эйкрем (Мольде).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Леке Джеймс (Мольде).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
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Источник — Футбол 1/2/3
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