Мольде
3:3
Ференцварош
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «В Будапеште будет совсем другой матч»

Украинский наставник «Ференцвароша» подвел итоги первого поединка с «Мольде» (3:3)

  • 24.09.2020 02:42
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Сергей РЕБРОВ: «В Будапеште будет совсем другой матч»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился впечатлениями о первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Мольде» (3:3).

«Мольде» играл дома, стараясь играть более интенсивно, чем в предыдущем туре с «Карабахом». Мы были к этому готовы, но реализовать все задуманное, конечно, непросто. Особенно после того, как хозяева забили гол, который придал им уверенности. Нам нужно серьезно проанализировать этот матч и подготовиться к реваншу. Уверен, что в Будапеште будет совсем другой матч. Нам нужно очень серьезно отнестись к домашней встрече.

Два обращения к VAR? Я не сидел рядом с монитором, я не видел, что произошло в первой и второй ситуациях. Поскольку есть VAR, я думаю, что были приняты правильные решения. С того места, где я стоял, было не видно, что произошло», — сказал Ребров после матча.

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Источник — ФК Ференцварош

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