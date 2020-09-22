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Ференцварош
23.09.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Мольде – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Сергея Реброва продолжает борьбу за выход в групповой раунд

  • 22.09.2020 18:29
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Мольде – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Ференцварош

В среду, 23-го сентября состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором норвежский «Мольде» примет венгерский «Ференцварош». 

«Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва вплотную приблизился к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Преодолев в предыдущем раунде загребское «Динамо» (2:1) венгерский клуб встретится с «Мольде». Первая игра состоится в Норвегии. На своем поле «Мольде» силен, поэтому «Ференцварошу» будет непросто.

Отметим, что «Ференцварош» в последнее время демонстрирует не только качественный футбол, но и достигает положительного результата. Клуб стал чемпионом Венгрии. В Лиге чемпионов прошел грозных соперников - «Динамо» Загреб и шотландский «Селтик». На их фоне «Мольде» - вполне проходная команда. Сейчас «Ференцварош» идет на серии из шести побед. А всего команда не проигрывает в 19-ти из 20-ти последних матчей.

С другой стороны «Мольде». Действующий чемпион Норвегии сейчас идет на втором месте в лиге, но достать лидера «Глимт» команде уже не удастся.  
Подопечные Эрлинга Мо уверенно играют дома. В родных стенах «Мольде» выиграл в 16-ти из последних 17-ти матчей. В Лиге чемпионов норвежцы прошли «Карабах» (1:0), «Целе» (2:1), а в предыдущем раунде разгромили финнский «КуПС» (5:0).

«Мольде» неуступчивая и крепкая команда. Но статус и класс текущего «Ференцвароша» выше. Команда Харатина и Зубкова имеет больше шансов пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Но в Норвегии с «Мольде» будет непросто.

 

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23 сентября, среда

«Мольде» — «Ференцварош»
Мольде. Стадион «Акер». 18:00
Прямая трансляция на канале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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