В среду, 23-го сентября состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором норвежский «Мольде» примет венгерский «Ференцварош».

«Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва вплотную приблизился к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Преодолев в предыдущем раунде загребское «Динамо» (2:1) венгерский клуб встретится с «Мольде». Первая игра состоится в Норвегии. На своем поле «Мольде» силен, поэтому «Ференцварошу» будет непросто.

Отметим, что «Ференцварош» в последнее время демонстрирует не только качественный футбол, но и достигает положительного результата. Клуб стал чемпионом Венгрии. В Лиге чемпионов прошел грозных соперников - «Динамо» Загреб и шотландский «Селтик». На их фоне «Мольде» - вполне проходная команда. Сейчас «Ференцварош» идет на серии из шести побед. А всего команда не проигрывает в 19-ти из 20-ти последних матчей.

С другой стороны «Мольде». Действующий чемпион Норвегии сейчас идет на втором месте в лиге, но достать лидера «Глимт» команде уже не удастся.

Подопечные Эрлинга Мо уверенно играют дома. В родных стенах «Мольде» выиграл в 16-ти из последних 17-ти матчей. В Лиге чемпионов норвежцы прошли «Карабах» (1:0), «Целе» (2:1), а в предыдущем раунде разгромили финнский «КуПС» (5:0).

«Мольде» неуступчивая и крепкая команда. Но статус и класс текущего «Ференцвароша» выше. Команда Харатина и Зубкова имеет больше шансов пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Но в Норвегии с «Мольде» будет непросто.

23 сентября, среда