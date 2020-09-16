Ференцварош
2:1
Динамо Загреб
16.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ребров на высоте. Ференцварош обыграл Динамо Загреб и вышел в Q4 ЛЧ

Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве

  • 16.09.2020 21:53
  • 11212 просмотров
  • 47 комментариев
Ребров на высоте. Ференцварош обыграл Динамо Загреб и вышел в Q4 ЛЧ
© Ференцварош. Сергей Ребров

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).

Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Карабах» (Азербайджан) или «Мольде» (Норвегия).

Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве. Забавно, что форвард хозяев поля Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1

Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (автогол)

Лучшие моменты матча Ференцварош - Динамо Загреб
65' ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
24' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
2' ГОЛ ! Мяч забил Гергэ Ловренчич (Ференцварош).
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Источник — Sport.ua

(42 голоса)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 23:12
    0
    Алексей Ильин, 16.09.2020 22:02
    Загреб, который продал всех лидеров и сменил тренера сильнее прошлогоднего? Выпей лекарства, у тебя осенний приступ шизофрении
    Загреб продал только Ольмо (зимой) и Моро (пару недель назад).
    В остальном тот же состав, не надо рассказывать сказки.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 23:06
    +1
    Пройти Селтик и Динамо Загреб с Ференцварошем - это невероятно.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:52
    0
    Далеко лететь не надо...
    МОЛЬДЕ!
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 16.09.2020 22:48
    0
    круто
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 16.09.2020 22:45
    -2
    Леха Аксютенко, 16.09.2020 22:41
    Мне игра Динамо при Реброве вообще не нравилась, смотря на хорошие результаты. Но Сергей в Венгрии доказал, что он хороший тренер. Все ошибаются.
    При Реброве или при Реброве и Рианчо?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 16.09.2020 22:41
    +3
    bassofon, 16.09.2020 22:05
    Помню как киевские фаны твердили, что Ребров мол очередной физрук, правда не только киевские, но и многие другие. А теперь Ребров оказался крутой тренер.
    Мне игра Динамо при Реброве вообще не нравилась, смотря на хорошие результаты. Но Сергей в Венгрии доказал, что он хороший тренер. Все ошибаются.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 16.09.2020 22:40
    +2
    Ну теперь просто обязаны проходить в групповой раунд, что Карабах, что Мольде значительно слабее Селтика и Динамо Загреб.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:38
    0
    Чуваки бьют пенальти за выход на Реброва
    Ссылка
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 16.09.2020 22:37
    0
    Молодец ,просто молодец.Бывшим работодателям рот закрыл.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 22:31
    +3
    Не кисло. А группа казавшаяся почти утопией уже на расстоянии вытянутой руки.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.09.2020 22:31
    +2
    По силам выйти в групповой этап . Соперники в 4 раунде так себе
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 16.09.2020 22:30
    -1
    Алексей Ильин, 16.09.2020 22:02
    Загреб, который продал всех лидеров и сменил тренера сильнее прошлогоднего? Выпей лекарства, у тебя осенний приступ шизофрении
    Всіх це 2людини??знову в матьчасті одні помилки.. Нічого нового
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.09.2020 22:28
    +1
    JulikoB, 16.09.2020 21:57
    Даже мадяры обыграли Загреб. Кроты, вы с каждым годом становитесь сильнее.
    Сегодня Загреб не какой был. С прошлым годом это не уровень. Сегодня Ребров на классе, и большие шансы пройти ПОХЕР кого
    (карабах или мольде) и ждём в группе!!!
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 16.09.2020 22:27
    -3
    Андрей Овчаренко, 16.09.2020 22:09
    Может разумней это припоминать конкретно тем, кто так говорил? Хотя, о чем я...
    Ты думаешь я помню кто конкретно так говорил, столько времени прошло. Но от киевских фанов уже сколько лет слышу нытье, что мол тренер не такой. Сначала Шпалыча хвалили, до второго прихода, потом с говном смешал, так же и с Ребровым было.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:25
    0
    alefteev77, 16.09.2020 21:58
    В Украине не ценят украинских специалистов. Лучше найдут какого-то левого португальца из средненького клуба, чем рискнут поставить на украинского тренера.
    -
    Ребров умный мужик. С математикой, физикой дружит. В школе неплохо учился. Мозги у него в порядке. Желаю ему в будущем возглавить топ-клуб.
    Ну да, зато в Европе ценят укр тренеров, их там так много работает что можно посчитать всех на пальцах, а в ведущих чемпионатах вообще ноль.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 16.09.2020 22:23
    +4
    Trasher311987, 16.09.2020 22:01
    Класс. Молодец Серый, если выйдет в лч. улицу в Будапеште назовут в честь него.
    Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
    Не будь мудаком, в ЛЄ, у минулому сезоні класно виступили венгри під керівництвом Сєрьоги, не дивлячись на обідні поразки, але москалів наказали класно!!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 16.09.2020 22:20
    -2
    JulikoB, 16.09.2020 22:15
    Это вы пока в ЛЧ
    Мы то пока в ЛЧ, но то пока не в ней
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 16.09.2020 22:20
    -1
    Ростик Карпа, 16.09.2020 22:20
    Ну да, Шахтар мав б тоді називатись Лєніношахтьор
    Сорі, Сталіношахтьор
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 16.09.2020 22:20
    -1
    con clusion, 16.09.2020 21:58
    Алё, фотограф! Ребров бы не в такой рубашке!
    Главное что отомсти хорватам.
    Даже Шахтёр у них дома не выиграл, а Ференцварош смог!
    ______
    Район назван в честь императора Франца II, после его коронации 4 декабря 1792 года короной святого Иштвана (в переводе означает «город Франца»).
    ______
    У нас бы так команды называли! А то мтеаллисты, динамы, металлурги, агро и тд...
    Ну да, Шахтар мав б тоді називатись Лєніношахтьор
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 22:15
    -1
    Andriy Bilozir, 16.09.2020 22:12
    Так у нас тоже ж был ФК Илличивец от Ленина
    То от Брежнева.))
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 16.09.2020 21:54
    +26
    Красавчик!
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 16.09.2020 21:56
    +24
    Остался последний шаг! И после пройденных Селтика и Динамо З, след. соперник Карабах/Мольде выглядит явно слабее.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.09.2020 21:54
    +24
    Ай да Ребров, ай да красавец. Браво. Не расслабляться в Q4.
    Ссылка
    Алексей К
    online
      Алексей К, 16.09.2020 22:00
    +18
    Третий сезон проводит с этой командой на высоком уровне . Это о чем то говорит
    Ссылка
    pont_max_3
      pont_max_3, 16.09.2020 21:55
    +18
    Браво!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.09.2020 21:57
    +15
    Взял таки реванш, за прошлогодний вылет! Растет сильный тренер, ждем его с командой в группе ЛЧ!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.09.2020 22:01
    +14
    Класс. Молодец Серый, если выйдет в лч. улицу в Будапеште назовут в честь него.
    Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 16.09.2020 21:58
    +14
    Красавцы! Дальше - проще, но нельзя расслабляться. Думаю они понимают какой это шанс.
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 16.09.2020 21:56
    +14
    и как динамо такого тренера упустило? смотрел сейчас эту игру, он даже из венгров вполне приличный коллектив соорудил
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.09.2020 21:58
    +8
    Henriklarsson11, 16.09.2020 21:56
    и как динамо такого тренера упустило? смотрел сейчас эту игру, он даже из венгров вполне приличный коллектив соорудил
    В Украине не ценят украинских специалистов. Лучше найдут какого-то левого португальца из средненького клуба, чем рискнут поставить на украинского тренера.
    -
    Ребров умный мужик. С математикой, физикой дружит. В школе неплохо учился. Мозги у него в порядке. Желаю ему в будущем возглавить топ-клуб.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 16.09.2020 22:03
    +7
    С победой Сергей Станиславович!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 16.09.2020 21:58
    +5
    Серёга
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 16.09.2020 22:23
    +4
    Trasher311987, 16.09.2020 22:01
    Класс. Молодец Серый, если выйдет в лч. улицу в Будапеште назовут в честь него.
    Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
    Не будь мудаком, в ЛЄ, у минулому сезоні класно виступили венгри під керівництвом Сєрьоги, не дивлячись на обідні поразки, але москалів наказали класно!!!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 16.09.2020 22:41
    +3
    bassofon, 16.09.2020 22:05
    Помню как киевские фаны твердили, что Ребров мол очередной физрук, правда не только киевские, но и многие другие. А теперь Ребров оказался крутой тренер.
    Мне игра Динамо при Реброве вообще не нравилась, смотря на хорошие результаты. Но Сергей в Венгрии доказал, что он хороший тренер. Все ошибаются.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.09.2020 22:31
    +3
    Не кисло. А группа казавшаяся почти утопией уже на расстоянии вытянутой руки.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 21:58
    +3
    Алё, фотограф! Ребров бы не в такой рубашке!
    Главное что отомсти хорватам.
    Даже Шахтёр у них дома не выиграл, а Ференцварош смог!
    ______
    Район назван в честь императора Франца II, после его коронации 4 декабря 1792 года короной святого Иштвана (в переводе означает «город Франца»).
    ______
    У нас бы так команды называли! А то мтеаллисты, динамы, металлурги, агро и тд...
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 16.09.2020 22:40
    +2
    Ну теперь просто обязаны проходить в групповой раунд, что Карабах, что Мольде значительно слабее Селтика и Динамо Загреб.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.09.2020 22:31
    +2
    По силам выйти в групповой этап . Соперники в 4 раунде так себе
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 23:06
    +1
    Пройти Селтик и Динамо Загреб с Ференцварошем - это невероятно.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.09.2020 22:28
    +1
    JulikoB, 16.09.2020 21:57
    Даже мадяры обыграли Загреб. Кроты, вы с каждым годом становитесь сильнее.
    Сегодня Загреб не какой был. С прошлым годом это не уровень. Сегодня Ребров на классе, и большие шансы пройти ПОХЕР кого
    (карабах или мольде) и ждём в группе!!!
    Ссылка
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