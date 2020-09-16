Ребров на высоте. Ференцварош обыграл Динамо Загреб и вышел в Q4 ЛЧ

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).

Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Карабах» (Азербайджан) или «Мольде» (Норвегия).

Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве. Забавно, что форвард хозяев поля Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие.

Лига чемпионов 2020/21

3-й раунд квалификации

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1

Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (автогол)