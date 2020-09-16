Ребров на высоте. Ференцварош обыграл Динамо Загреб и вышел в Q4 ЛЧ

Сегодня, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).
Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Карабах» (Азербайджан) или «Мольде» (Норвегия).
Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве. Забавно, что форвард хозяев поля Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие.
Лига чемпионов 2020/21
3-й раунд квалификации
«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1
Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (автогол)
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Гергэ Ловренчич (Ференцварош).
Источник — Sport.ua
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В остальном тот же состав, не надо рассказывать сказки.
МОЛЬДЕ!
(карабах или мольде) и ждём в группе!!!
-
Ребров умный мужик. С математикой, физикой дружит. В школе неплохо учился. Мозги у него в порядке. Желаю ему в будущем возглавить топ-клуб.
Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
Главное что отомсти хорватам.
Даже Шахтёр у них дома не выиграл, а Ференцварош смог!
______
Район назван в честь императора Франца II, после его коронации 4 декабря 1792 года короной святого Иштвана (в переводе означает «город Франца»).
______
У нас бы так команды называли! А то мтеаллисты, динамы, металлурги, агро и тд...
Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
-
Ребров умный мужик. С математикой, физикой дружит. В школе неплохо учился. Мозги у него в порядке. Желаю ему в будущем возглавить топ-клуб.
Они в еврокубках не играли по моему лет 30.
Главное что отомсти хорватам.
Даже Шахтёр у них дома не выиграл, а Ференцварош смог!
______
Район назван в честь императора Франца II, после его коронации 4 декабря 1792 года короной святого Иштвана (в переводе означает «город Франца»).
______
У нас бы так команды называли! А то мтеаллисты, динамы, металлурги, агро и тд...
(карабах или мольде) и ждём в группе!!!
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