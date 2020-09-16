Ференцварош – Динамо Зг. Выбор Реброва: Харатин в старте, Зубков в запасе

Сегодня, 16 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 20:00 выйдут венгерский «Ференцварош» и хорватское «Динамо» из Загреба.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Будапеште.
Стали известны стартовые составы команд.
Сергей Ребров сделал выбор: украинец Игорь Харатин выйдет в основе хозяев поля.
А вот Александр Зубков остался в резерве на старте матча.
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Источник — УЕФА
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