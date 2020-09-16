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Ференцварош – Динамо Зг. Выбор Реброва: Харатин в старте, Зубков в запасе

В 20:00 начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 16.09.2020 19:42
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Ференцварош – Динамо Зг. Выбор Реброва: Харатин в старте, Зубков в запасе
© Ференцварош. Игорь Харатин

Сегодня, 16 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 20:00 выйдут венгерский «Ференцварош» и хорватское «Динамо» из Загреба.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Будапеште.

Стали известны стартовые составы команд.

Сергей Ребров сделал выбор: украинец Игорь Харатин выйдет в основе хозяев поля.

А вот Александр Зубков остался в резерве на старте матча.

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Источник — УЕФА

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