Ференцварош – Динамо Зг. Выбор Реброва: Харатин в старте, Зубков в запасе

Сегодня, 16 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 20:00 выйдут венгерский «Ференцварош» и хорватское «Динамо» из Загреба.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Будапеште.

Стали известны стартовые составы команд.

Сергей Ребров сделал выбор: украинец Игорь Харатин выйдет в основе хозяев поля.

А вот Александр Зубков остался в резерве на старте матча.