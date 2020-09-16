Ференцварош
2:1
Динамо Загреб
16.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Как Ребров с Ференцварошем переиграли загребское Динамо

Забавно, что форвард хозяев Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие

  • 16.09.2020 22:21
  • 3614 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Ребров с Ференцварошем переиграли загребское Динамо
© YouTube. Сергей Ребров

Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1) и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд Лиги чемпионов.

Украинский наставник Сергей Ребров тактически переиграл соперника. Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве. Забавно, что форвард хозяев поля Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие.

Смотрите видео голов и обзор матча: «Ференцварош» – «Динамо» Загреб – 2:1

Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (автогол)

Лучшие моменты матча Ференцварош - Динамо Загреб
65' ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
24' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
2' ГОЛ ! Мяч забил Гергэ Ловренчич (Ференцварош).
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Источник — YouTube

(9 голосов)

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Комментарии
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 16.09.2020 22:47
    +2
    Андрій Бабущак, 16.09.2020 22:37
    Це щось неймовірне! Вітання Реброву від співвітчизників. Він вже великий тренер для Ференцвароша.
    И в ДК был очень хорош. Дважды чемпион за два с половиной сезона.
    Ссылка
    Андрій Бабущак
    online
      Андрій Бабущак, 16.09.2020 22:37
    +7
    Це щось неймовірне! Вітання Реброву від співвітчизників. Він вже великий тренер для Ференцвароша.
    Ссылка
    Андрій Бабущак
    online
      Андрій Бабущак, 16.09.2020 22:37
    +7
    Це щось неймовірне! Вітання Реброву від співвітчизників. Він вже великий тренер для Ференцвароша.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 16.09.2020 22:47
    +2
    Андрій Бабущак, 16.09.2020 22:37
    Це щось неймовірне! Вітання Реброву від співвітчизників. Він вже великий тренер для Ференцвароша.
    И в ДК был очень хорош. Дважды чемпион за два с половиной сезона.
    Ссылка
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