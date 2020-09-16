ВИДЕО. Как Ребров с Ференцварошем переиграли загребское Динамо

Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1) и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд Лиги чемпионов.
Украинский наставник Сергей Ребров тактически переиграл соперника. Украинец Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков остался в резерве. Забавно, что форвард хозяев поля Мюрто Узуни забил и в свои ворота, и в чужие.
Смотрите видео голов и обзор матча: «Ференцварош» – «Динамо» Загреб – 2:1
Голы: Ловренчич, 2, Узуни, 65 – Узуни, 23 (автогол)
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мюрто Узуни (Ференцварош).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Гергэ Ловренчич (Ференцварош).
Источник — YouTube
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