Сергей РЕБРОВ: «Я сказал ребятам, что если пройдем, они напишут историю»

В среду, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).

Украинский наставник Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Мольде» (Норвегия).

После игры Ребров не скрывал эмоций и радовался победе:

- Я видел подобную игру с «Селтиком» от своих игроков. Мы победили три лучшие команды в этом году. Я сказал ребятам, что если им это удастся, они напишут историю, но остается еще один шаг. Ключ ко всему - упорный труд. И игроки, и я это знаем. Человек - кузнец своего счастья, и мы много работали для этого.

Сейчас пора праздновать. Мы сделали большой шаг вперед, но впереди еще много дел. Я не думаю о прошлом, только будущее перед моими глазами. Я уже был в Лиге чемпионов как тренер и игрок.

Далее в плей-офф уже будут двухматчевые поединки. Это определенно требует совершенно иной стратегии, чем та, к которой мы привыкли в этом сезоне. Я рад, что мы играем первую игру на выезде, поэтому это дает нам небольшое преимущество, поскольку мы должны сыграть матч-реванш дома.