Сергей РЕБРОВ: «Я сказал ребятам, что если пройдем, они напишут историю»

Украинский наставник о выходе в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов

  • 16.09.2020 23:26
  • 2797 просмотров
  • 4 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал ребятам, что если пройдем, они напишут историю»
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В среду, 16 сентября, проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош» дома переиграл хорватское «Динамо» из Загреба (2:1).

Украинский наставник Сергей Ребров празднует победу и теперь находится за шаг до выхода в групповой раунд ЛЧ. Следующим соперником в Q4 станет «Мольде» (Норвегия).

После игры Ребров не скрывал эмоций и радовался победе:

- Я видел подобную игру с «Селтиком» от своих игроков. Мы победили три лучшие команды в этом году. Я сказал ребятам, что если им это удастся, они напишут историю, но остается еще один шаг. Ключ ко всему - упорный труд. И игроки, и я это знаем. Человек - кузнец своего счастья, и мы много работали для этого.

Сейчас пора праздновать. Мы сделали большой шаг вперед, но впереди еще много дел. Я не думаю о прошлом, только будущее перед моими глазами. Я уже был в Лиге чемпионов как тренер и игрок.

Далее в плей-офф уже будут двухматчевые поединки. Это определенно требует совершенно иной стратегии, чем та, к которой мы привыкли в этом сезоне. Я рад, что мы играем первую игру на выезде, поэтому это дает нам небольшое преимущество, поскольку мы должны сыграть матч-реванш дома.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.09.2020 00:33
    0
    Молодец Ребров! Возрождает Ференцварош. Для истории конечно мало просто попасть в ЛЧ. Ференцварош не такой мелкий клуб. Помнится в 1975 Динамо именно у Ференцвароша выиграло финал кубка кубков. Но то, что это Ренессанс, безусловно.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.09.2020 00:07
    +3
    Чудову команду створив Сергій ,класно грали
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 16.09.2020 23:39
    +5
    Красавчики. Реально заслужили
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.09.2020 23:27
    +11
    Респект тобі Ребруха і бажаю попасти в групу ЛЧ.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.09.2020 23:27
    +11
    Респект тобі Ребруха і бажаю попасти в групу ЛЧ.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 16.09.2020 23:39
    +5
    Красавчики. Реально заслужили
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.09.2020 00:07
    +3
    Чудову команду створив Сергій ,класно грали
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.09.2020 00:33
    0
    Молодец Ребров! Возрождает Ференцварош. Для истории конечно мало просто попасть в ЛЧ. Ференцварош не такой мелкий клуб. Помнится в 1975 Динамо именно у Ференцвароша выиграло финал кубка кубков. Но то, что это Ренессанс, безусловно.
    Ссылка
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